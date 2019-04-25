【禁電子煙】牙醫學會指加熱煙致牙患　報販憂煙民轉網購影響收入

立法會就全面禁止電子煙、加熱煙等另類吸煙產品舉行第二次公聽會。會上支持及反對全禁的聲音壁壘分明，報販及出入口公司的負責人都大力反對草案，認為會迫使煙民投向私煙市場，有市民更質問，「到茶餐廳喝凍檸茶，都可以選擇少甜少冰，為什麼吸煙就不可以﹖」而支持全禁電子煙的包括牙醫、學者等人，擔心產品會吸引青年吸煙，並直言電子煙、加熱煙亦會傷害牙齒。

有市民質問，「到茶餐廳喝凍檸茶，都可以選擇少甜少冰，為什麼吸煙就不可以﹖」 （立法會網頁截圖）

反對全禁的包括報販，有報攤老闆表示，若政府全禁另類吸煙產品，會令他們的收入減少，並認為措施無法幫助煙民，更會滋生了非法售賣的情況，擔心煙民在沒有合法途徑下，被迫改向拆家或網上訂購。而市民黃永亮就稱，不明白政府為何一刀切，禁止吸食傳統煙的人選擇傷害較少的煙草產品，「就如我們平日到茶餐廳喝凍檸茶，都可以選擇少甜少冰，為什麼吸煙就不可以？」

而支持全禁電子煙的人士當中就有香港牙醫學會會長廖偉明。他指出一般人或以為只有吸煙會令牙齒有漬及口臭，電子煙及加熱煙沒有煙漬更好，但其實兩者中的尼古丁和化學物質都與傳統煙一樣，會對牙肉造成損害，包括引致發炎、感染、壞死及牙周病。

食物及衞生局局長陳肇始稱，任何煙草產品都有害，因此要果斷立法，局方未來會針對另類煙草產品，進行更多青少年教育工作，目標是在6年後把全港吸煙率降低至7.8%。