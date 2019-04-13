輔導機構稱電子煙入侵校園　家長以為是玩具　何君堯倡吸煙要考牌

政府擬修訂法例，禁止入口和銷售電子煙及其他新型吸煙產品。針對修例的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會今（13日）下午繼續舉行公聽會，超過一百位團體代表及市民發言。 有與會者認為，部分市民不了解電子煙的禍害，電子煙更已入侵校園，認為除了全面禁煙亦有需要加強公眾教育。立法會議員何君堯更進一步建議，政府應訂定一個日子開始全面禁煙。 食物及衞生局局長陳肇始稱，政府對保障市民健康責無旁貸；暫時亦未有確實證據顯示電子煙可以幫助戒煙。她又補充，很多旅客都希望有一個「無煙香港」，相信措施是一個平衡。

電子煙商魏少華稱，自己就是靠電子煙成功脫除煙癮。（立法會網頁截圖）

曾經是煙民的魏少華稱以往曾經每日食7包煙，但經過吸食6年電子煙後，現時已成功戒煙4年，他形容自己是一個活生生成功以電子煙戒煙的例子。他提到，過去用戒煙服務中心服務時曾經出現皮膚敏感，但用電子煙就未見同樣問題。

他稱，自發現電子煙能幫助人戒煙後，就決定開店賣電子煙。「好多客返嚟都話痰少咗、呼吸順暢咗，」又稱更有客人最後連電子煙都不需使用，成功戒煙。他稱當初政府只是說要監管電子煙，怎料在他開店後就變成了全面禁止，直言感到無奈；希望政府只禁止18歲以下人士購買，又認為全面禁止只會令人回頭吸食傳統煙。

鮑苑而稱，有家長誤以為電子煙是玩具，所以購買予學生並讓他們帶電子煙上學。（立法會網頁截圖）

社區藥物教育輔導會計劃主任鮑苑而稱，支持全面禁制電子煙，是因為電子煙已入侵校園。她稱曾有教師透露，有家長誤以為電子煙是玩具，所以購買予學生並讓他們帶電子煙上學，正反映部分公眾不了解電子煙的禍害。

她又提到青少年對電子煙態度鬆懈，不少電子煙更以「放鬆」、「天然無害」作為招徠，甚至在了解吐煙技巧後打算嘗試，令吸煙形象普及化；她認為問題嚴重，急需正視。又要求除了全面禁止之外，亦要加強公眾教育，鼓勵家長以身作則。

何君堯倡議，日後吸煙要考牌，否則都算違法。（立法會網頁圖片） 支持政府全面禁電子煙的立法會議員何君堯更認為，政府應立下時間表指出在哪一天起全面禁煙，「18歲以上嘅，（當日起）全部唔准食，食親都違法！咁先見到政府有決心。」他又建議，日後只有已登記、註冊的煙民及煙商才可以吸煙及分銷。

陳肇始回應時表示，聽到意見後就更認同政府應該做更多公眾教育，提高公眾意識。（立法會網頁截圖）

食物及衞生局局長陳肇始回應時重申，有人誤以為電子煙、加熱煙無味就是無害，然而任何形式的煙草產品都有害，稱政府對保障市民健康責無旁貸。她又回應用電子煙戒煙的說法，指即使吸食的是電子煙都一樣有害，並非戒煙的方法；又指未有確實證據顯示上述產品可以幫助戒煙。

陳肇始稱，在聽到意見後就更認同政府應該做更多公眾教育，提高公眾意識。她又指很多旅客都希望有一個「無煙香港」，相信措施是一個平衡。她又關注報販稱販賣貨物款式少的問題，稱會與食環署商討是否可以讓報販賣其他貨品。