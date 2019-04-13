醫生病人代表支持禁電子煙　報販斥為何禁賣不禁食

政府擬修訂法例，禁止入口和銷售電子煙及其他新型吸煙產品。針對修例的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會今（13日）舉行公聽會，超過一百位團體代表及市民發言。 在公聽會開首，不少醫生代表率先表明支持政府修例的立場，有病人組織代表直言健康無價，冀立法會議員可以投下支持一票；而報販、電子煙商都建議，政府應規管而非全面禁止電子煙、加熱煙。 立法會議員陳志全則質疑，政府應改為禁止所有煙草產品而非單單電子煙，但遭食物及衞生局局長陳肇始拒絕；他批評陳肇始的做法「偽善」。

陳子泰稱，如果要達致全面禁煙，禁止電子煙只是第一步。（立法會網頁截圖）

前線醫生聯盟副主席陳子泰指，聯盟支持政府全面禁止入境及售賣電子煙，認為除了電子煙本身會造成健康問題，電子煙產品爆炸、混合毒品使用等，都是電子煙特有的問題。他又認為如果要達致全面禁煙，禁止電子煙只是第一步。病人及醫護權益協會主席、醫委會委員龐朝輝亦認同修例，建議政府要加大阻嚇力，如增加撥款讓控煙辦加強執法等。

香港病人政策連線主席、醫委會委員林志釉提到社會近日熱烈討論海外醫生來港執業安排，批評醫生工作到「一頭煙」，但煙草商就打算藉機擴大煙民數目。他又希望立法會議員可以支持修例：「因為健康係無價，但經濟可以慢慢嚟。」香港醫學會副會長林哲玄也支持政府修例，又提醒報販為煙草商保駕護航，日後或會被煙草商踢走被分薄利潤：「為虎作倀，何苦呢？」他又希望議員為市民健康著想，投支持一票。

陳民輝反對全面禁煙，但建議政府增加發牌制度，以更了解產品的銷售狀況。（立法會網頁截圖）

不如叫煙民唔好食煙！無煙民我哋都唔使做生意啦

有報販、煙商、電子煙商在公聽會上表明反對修例，全港報販大聯盟主席廖社青慨嘆，電子煙在社會流行並非因為報販銷售產品，是因為坊間有需求。他又直言禁賣不禁食無作用，「（要有效）不如叫煙民唔好食煙！無煙民我哋都唔使做生意啦，你都調返轉嚟講。」他提到報販即使是賣傳統香煙，也是賣完稅、合法香煙，且做到把關工作，「我哋唔會賣畀細路仔，唔好將我哋（報販）妖魔化。」香港報販協會副主席林長富就直言，報販已難以靠賣報紙維生，而且能夠售賣的商品已相當少，不明白為何政府仍要堅持全面禁止銷售電子煙，而非規管商品，讓他們多一個商機。

電子煙協會：註冊制度令政府更了解銷售情況

香港電子煙協會主席陳民輝稱反對全面禁止電子煙，但強調支持政府規管產品。他提到，雖然電子煙不含煙草，但協會亦同意可以在產品加上警示，防止青少年、小朋友購買。他又希望政府可以為銷售電子煙增加發牌制度，也可以令政府更了解電子煙的銷售情況。他提到現時入口電子煙產品大多並未有申報，所以政府也只是估計電子煙流通的數量，但直言「你哋（政府）估得幾多呢？」建議推出註冊制度，日後就可以知道電子煙產品抵港數目。

出席公聽會的食物及衞生局局長陳肇始回應指，全面禁止電子煙及加熱煙的決定有經反覆思量，因為單靠規管並不足夠。她又提到，有聆聽到醫學界及家長的意見，他們都全面支持禁電子煙，重申這是政府反覆思量的決定。



她又提到，不少煙民指在全面禁止電子煙後會回頭轉食傳統煙，她僅稱「希望大家唔好啦。」她指過去一直做的控煙工作能令部分煙民戒煙，未來亦會繼續著力增加資源做相關工作。而對於現時的電子煙銷售商，她稱修例後會設過渡期讓煙商適應。

陳志全批評陳肇始做法「偽善」

人民力量立法會議員陳志全就批評，醫生代表包括林哲玄將醫療負擔責任，推向加熱煙及電子煙，他指如果要真正解決醫療負擔，就應反對吸食傳統香煙及支持海外醫生在港執業；質疑醫生代表「講一套做一套」。

他又提到，留意到正反雙方都有共識，就是「如果真係禁就應該禁晒（所有煙草產品）」，惟早前曾在會上提出修正案將「禁止另類煙草產品」改為禁止所有煙草產品，但陳肇始卻拒絕有關的修正；他批評陳肇始的做法「偽善」。

陳肇始回應指，在提出修訂時有考慮現時傳統香煙的吸食情況，而為盡量減低吸煙率，以迎合在2025年將吸煙率減到7.8%的目標，因而決定禁止新興的煙草產品。