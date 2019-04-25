看Supper Moment表演　女樂迷再遭「貼近」　怒睥見被告把袋放前

Supper Moment兩名女「粉絲」前年看演唱會時疑遭站在後面剛相識的男樂迷非禮，案件今（25日）在東區法院續審，另一名女被告X今午作供，現年約20歲的X稱，當天與比她年輕的Y一同看表演時，當觀眾湧近台前，覺站在後排的被告迫緊她倆，她感到被告用下體緊貼她數秒後，即「睥」著被告，被告才停止，之後樂隊唱快歌，被告又藉機跟著節拍拍打她左右膊頭，並又再貼近，她再怒「睥」被告即把隨身袋孭上身前。

被告楊駿日(前)被控在樂隊Supper Moment演唱會上非禮女樂迷。（馮家淇攝）

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被告楊駿日，24歲，報稱倉務員，被控一項非禮罪，指他在2017年11 月4日，在赤柱舉行的一場音樂會上，非禮年約20歲的女事主X，年僅15歲的女事主Y。

趁觀眾湧前下身緊貼女事主

事主X供稱，她當天中午往觀塘參加Supper Moment的見面會時，已看到Y與被告聊天，以為兩人是朋友。當晚她先往赤柱的演唱會場，之後才與Y會合。演唱會開始時，她和Y站在第二排，被告則於第三排。觀眾湧至台前，X看到其他人都保持一個身位，但被告下體緊貼自己，她又稱，看了多次演唱會，都未有發生這些事件。約6至7秒後，她「睥」了被告一下，被告才退後，並撞到其後排的觀眾，於是移到Y的正後方。

X拍攝舞台時欲跟Y聊天，看到被告緊貼Y，她於是與Y調位，令X又回到被告的正前方。被告又緊貼X，說：「我以為你係佢添。」她理解被告是指以為他貼住的人是Y。

聽快歌乘機拍X膊頭

Supper Moment唱第一首快歌時，被告跟著節奏，左右輪流拍X的膊頭，並說：「有音樂我就控制唔到，你唔會介意㗎可？」唱完快歌後，觀眾都停止擺動，X仍感到被告貼住她，約3秒後再「睥」被告，被告微笑一下，退後並將身後的袋放於身前。X向被告說：「好厲害喎，拎得切個袋上黎」，被告則說：「聰明囉！」

被告邀請事主Y一同乘車

演唱會結束後，大會安排兩架接駁巴士返回市區，由於Y及被告居住地區相近，被告建議與Y一起離開，但X擔心Y有危險，於是兩人在現場逗留片刻才一同離開。其後Y在電話提到遭非禮，X便說：「同你調位係有原因既。」Y之後把事告訴父母，其父母建議兩人報警。

案件明日續審。

案件編號：ESCC79/2019