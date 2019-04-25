看Supper Moment演出　女樂迷覺「溫暖物體」緊貼　疑遭非禮開審

兩名Supper Moment少女「粉線」，去年11月參與該樂隊的樂迷見面活動時，認識了一名倉務員，三人事後更一同乘車往看樂隊表演，女樂迷在聽演唱會期間，疑遭該倉務員搭膊頭及用下體頂撞事主臀部，倉務員否認非禮，案件今（25日）於東區裁判法院開審。女事主稱，當時感到有「溫暖物體」緊貼，疑是被告的下體。

被告楊駿日(前)被控在樂隊Supper Moment演唱會上非禮女樂迷。（馮家淇攝）

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被告楊駿日，24歲，報稱倉務員，被控一項非禮罪。

被告主動搭訕沒提姓名

庭上播放事主Y與警察會面錄影，Y稱於2017年11月4日，兩名事主與三位朋友參加在觀塘APM舉辦的Supper Moment樂迷見面會，被告突向事主X及Y搭訕，但沒有透露姓名。

被告跟她們閒談期間，得悉她們會參加同日晚上在赤柱舉辦的活動，並會到柴灣乘搭接駁巴士到赤柱，被告稱在其後活動再見面。

感覺到「溫暖物體」緊貼

事主Y在傍晚6時開始觀賞Supper Moment表演，突然發現被告站在她背後，並雙手搭着她膊頭，雖然感到奇怪但未有理會，其後感到臀部被「溫暖物體」緊貼約半分鐘，Y懷疑是被告下體，不敢大叫。

下午續審。

案件編號：ESCC79/2019