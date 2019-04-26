【海外醫生】何仲平指衞生署醫生可借調公院實習　彭鴻昌批不可能

醫務委員會就豁免海外專科醫生實習期風波不絕，醫學會昨晚先後與政府及醫生團體開會，商討出經微調後的「第五方案」。新方案下，海外專科醫生如在衞生署工作，考執業試後，需到公立醫院進行18個月臨床工作才可獲豁免實習期。 醫學會會長何仲平今（26日）在港台節目《千禧年代》指，借調衞生署醫生到公院工作是很平常的事，惟社區組織協會幹事彭鴻昌就反駁指，實際上應不可借調，形容是「強人所難」。 有聽眾就認同，衞生署工作的海外醫生必須到公院做臨床工作，否則衞生署的工作環境較舒適，會吸引大量醫生申請到衞生署工作，令人手流轉更趨頻密，影響其他部門。

醫學會會長何仲平今在電台節目中指，借調衞生署醫生到公院工作是很平常的事。 (資料圖片／李澤彤攝)

聽眾陳小姐致電電台，稱她為衞生署職員惟非醫生，認同方案規定在衞生署工作的海外醫生亦必須到公立醫院做臨床工作。她解釋，衞生署醫生大多負責做兒童體能智力測驗等評估，到公院工作才可令他們對不同病有所認識，並直指衞生署工作環境舒適毋須輪班，擔心如容許海外醫生在該18個月臨床工作期留在衞生署，會吸引大量醫生申請到衞生署工作，「好擔心好快又會走」，流轉加劇，令其他職系員工更為辛苦。她更認為，18個月的要求可以延長。

醫委會本月3日表決4個方案，不過全部贊成票都不能過半數，全數遭否決。 (香港01製圖)

醫學會會長何仲平指，衞生署可以把員工送到醫院管理局做臨床工作，此做法時有發生，「唔使驚，佢哋請咗嗰啲人，政府有特別資源畀佢哋，可以借調過去，好平常。」他並指，衞生署昨晚在會議上，亦指理解方案提出此要求，無表明反對或同意。

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌致電電台，批評微調方案「取巧」，因本來第五方案要求海外醫生在大學醫學院及衞生署分別工作36及48個月，就等同於新方案的18個月全職工作，「現無說明清楚，只不過無提正式時間，不是微調。」他亦斥新方案對衞生署工作的醫生「更辣」，反駁指實際上應不可借調，「兒童評估的醫生人手短缺，又希望清果條（輪候）隊，點可能借調? 係強人所難﹗」他重申支持方案一，認為18個月的要求，只會令海外醫生總工作年期長於現時有限度註冊的3年。