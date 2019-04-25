【海外醫生】陳肇始見醫學界促放寬實習規定　研兩招利誘來港執業

醫務委員會將討論豁免海外專科醫生實習安排，醫學界共識的「第五方案」未獲政府支持，食物及衞生局局長陳肇始今晚（25日）與多個醫學團體代表會面，醫學會會長何仲平料於會上講述「第五方案」細節。 與會者包括醫委會、香港醫學專科學院、醫學會、兩間醫學院、衞生署及醫管局的代表。 醫學會會長何仲平在開會前稱，有信心今日內可以有結論，又強調第五方案有很好的方法去微調，希望方案可令海外醫生「感到受歡迎」。 晚上10時許，陳肇始會後見記者，形容會議氣氛良好、和諧，並指與會者同意放寬海外專科醫生實習期；及會研究由醫學專科學院提供專科培訓，簡化醫委會批准有限度註冊醫生的申請程序，以吸引海外醫生來港執業，但未有透露會否研究取消執業試。

陳肇始表示會議氣氛良好、和諧，與會者同意放寬海外醫生實習期。（李澤彤攝）

陳肇始：放寬要求應一視同仁

食物及衞生局局長陳肇始今晚與多個醫學界團體代表會面，會議進行逾2小時，晚上10時許結束。陳肇始形容會議氣氛「良好、和諧、非常有建設性」。她表示，會上先討論放寬海外醫生實習期的事項，與會者均表認同，「衛生署、醫管局代表解釋人手短缺原因，衛生署醫生空缺率達11%，59個空缺位，其中兒童體能智力測力醫生空缺達49%。」預料衛生署於2019年度的空缺職位增至120個，署方有迫切性吸引外援填補空缺，陳強調：「短時間內找人幫手，不等於衛生署不用花精神、時間培訓在職醫生，這不是一個取代。」

她續指，政府期望業界就不同方案討論，醫委會在下月會議商討放寬相關實習要求時，應作出一視同仁決定。此外，她表示，與會者歡迎醫委會優化有限度註冊醫生規定，即在不影響本地醫生升遷情況下，為有限度註冊醫生提供晉升機會。她補充，提供額外資源予醫管局增加人手，改善工作環境及工作量，同時醫管局亦需做好開源節流工作，包括挽留現時醫生。

醫專提供專科培訓 盼誘年資少海外醫生來港

陳肇始又指，會上又探討對剛畢業和有數年工作經驗的非本地醫生，提供專科培訓作為誘因，從而增加海外醫生來港執業，將由香港醫學專科學院負責，「醫專對於有關建議持正面態度。」另外，會上亦討論簡化醫委會批准有限度註冊醫生的申請程序，她坦言需要更多時間討論，但承認有簡化的空間，「隨著我們能吸引更多非本地醫生，希望申請程序可以簡化，縮減等候時間，從而令他們來港服務，食衛局會跟進如何簡化程序。」

此外，醫委會將於5月8日就相關事項開會投票。陳希望在達成共識吸引海外醫生之下，原則是提供的誘因應一視同仁，「現時有限度註冊條例做法，有醫管局、衛生署、兩間大學包含在內，對於要求應該一視同仁，愈寬鬆愈好。」

她透露明晚（26日）邀請前線醫生團體會面，討論放寬海外醫生來港事宜。而下一次會議將於2個月後進行。

醫學會會長何仲平會前稱，有信心今日內可以有結論。（李澤彤攝）

醫學會今晚與食物及衛生局局長陳肇始會面，晚上7時許，醫學會會長何仲平、中大醫學院院長陳家亮、醫管局聯網服務總監高拔陞及總行政經理黃明欣，陸續抵達政總。

何仲平會前稱，有信心今日內可以有結論，又強調第五方案針對在醫管局工作的海外專科醫生綑綁年期1.5年已經很短，此原則不會再改變，但第五方案有很好的方法去微調。他以尊重會議為由，拒透露微調細節，他又希望方案可令海外醫生感到受歡迎。

醫委會將於5月8日再議海外專科醫生實習安排。（資料圖片）

「第五方案」綑綁海外專科醫生三個不同年期

是次會面的重點在於醫學會會長何仲平將向各方代表講述「第五方案」的詳情。陳肇始今早在立法會回應傳媒提問時曾指，會上不只討論第五方案，更會討論其他可增加公營醫療人手的方案。

第五方案即海外專科醫生在醫管局必須工作合共3年、考取執業試後最少要工作1.5年；受聘於大學醫學院醫生必須在考執業試後工作3年；受聘於衞生署的醫生必須在考執業試後工作4年。此方案早前獲得多個醫生組織的支持，一度獲16名醫委會委員的支持，惟上周六（20日）特首林鄭月娥開腔批評方案並非一視同，令醫學界共識受到挑戰。