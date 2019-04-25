【海外醫生】醫學會修訂「第五方案」　試後工作綑綁期劃一18個月

醫務委員會就豁免海外專科醫生實習安排爭論未止，醫學會與醫生團體早前共同支持的「第五方案」被特首林鄭月娥評為矮化衞生署醫生之後。醫學會今晚開會後，公布不再堅持在不同機構任職的海外專科醫生，所綑綁的工作年期不同，會長何仲平表示，不論在公立醫院、兩間大學醫學院或衞生署工作，海外專科醫生一侓只需在應考執業試後，於公立醫院進行18個月臨床工作，便可取得本地註冊醫生資格，毋須再進行為期半年的實習評核。醫學會相信修訂後，夠票在下月醫務委員會會上，獲得足夠票數通過。

醫學會終不再堅持「一醫三制」的第五方案，否認是讓步。（李澤彤攝）

豁免海外醫生實習安排原有五個方案，首四個已於月初在醫委會會議上被否，第五個為醫學會原先方案，現已作出修訂。（香港01製圖）

醫委會早前投票否決4個方案，委員將於5月的會議再重新投票。（香港01製圖）

醫學會會長何仲平今晚公布修訂「第五方案」（李澤彤攝）

各界正就醫委會如何放寬海外專科醫生實習安排提交方案，醫學界早前就新方案「第五方案」達成共識，該方案要求海外專科醫生在醫管局必須工作合共3年、考取執業試後最少要工作1.5年；受聘於大學醫學院醫生必須在考執業試後工作3年；受聘於衞生署的醫生必須在考執業試後工作4年。原本已「數夠票」有望在醫委會的投票獲得通過，惟特首林鄭月娥上周六（20日）批評方案矮化衞生署醫生，醫專、兩間醫學院亦發聲明促一視同仁，醫學界不得不重新檢視第五方案的細節。