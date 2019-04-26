政府擬修例嚴打虐畜　違者可被終身禁養寵物　議員倡最高囚10年

政府將於今日（26日）起就提升動物福利作為期三個月公眾諮詢，諮詢涵蓋三大範圍，包括首次提出引入「謹慎責任」概念，規定動物照顧者不可虐畜。若有關人事違例，可遭起訴，定罪後將判罰款及監禁，甚至永久剝奪其飼養動物資格。執法方面，若有懷疑虐待動物，執法人員可在緊急情況下進入處所執法。 不過，是次修例並不包括漁護署對動物的人道毀滅，而市民關心的動物警察亦不在諮詢之內。政府解釋，警方已在不同地區做到動物警察的工作；而人道毀滅則對某些患上重病的動物而言，是最好的方法。

民間爭取成立動物福利法呼聲高漲，促使港府就相關法例修訂及草擬展開公眾諮詢。(資料圖片)

為提升動物福利，政府擬修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）。修訂建議，對動物負責人施加「謹慎責任」，即需照顧動物福利，令動物免受痛苦。涵蓋的動物包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類及其他無脊椎動物。

若有關人事違例，修例會建議授權政府人員發出改善通知書，要求改善。如有個案仍未糾正，飼主將被檢控。按現行法例，若定罪成功，有關人事最高可被判罰款20萬元及監禁三年，政府建議加重罰則，並依簡易程序或依公訴書，即嚴重案件，按正式起訴程序審理。政府將就有關罰則作公眾諮詢，並建議授權法院可在指定期間或永久剝削定罪人士飼養動物的資格。

修例亦建議加強執法人員權利，若懷疑有人虐畜，獲授權人員可毋須經業權人同意，就進入及搜查建築物。

藥房貓、地盤狗受保護

愛護動物協會每年都收到23,000個求助電話，當中800個涉及虐待動物投訴。為提升動物福利，政府擬修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）。修訂建議，對動物負責人施加「謹慎責任」，即需照顧動物福利，令動物免受痛苦。涵蓋的動物包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類及其他無脊椎動物，即居於店舖或地盤的貓狗、街市售賣的食用魚都受保障。

然而，修例並不包括漁護署對動物的人道毀滅程序。食物及衞生局局長陳肇始解釋，漁護署對人道毀滅有既定機制，毋須用法例檢討。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗補充，對一些年紀大、患有未能醫治重病的貓狗而言，人道毀滅是最好的方法。他續指，日常食用的肉類或皮革製品都來自豬、牛、羊的牲畜，「動物生死非福利問題」。因此，要提高動物福利，非一定不可人道毀滅。

薛漢宗表示，人道毀滅對患有重病的貓狗而言，或者是最好的方法。（張雅婷攝） 違例者可終身禁養動物 修例又建議，若有關人事違例，政府人員會發出改善通知書，要求改善。如有個案仍未糾正，飼主將被檢控。按現行法例，若定罪成功，有關人事最高可被判罰款20萬元及監禁三年，政府建議加重罰則，並依簡易程序或依公訴書，嚴重案件則按公訴程序處理。現時 政府將就有關罰則作公眾諮詢，並建議授權法院可在指定期間或永久剝削定罪人士飼養動物的資格。 被問及如何確保該人士永久不再飼養動物，薛漢宗稱政府會監察，當法例生效後，會再與警方商討合作空間。

陳肇始（中）稱一直聽到市民對成立動物警察的訴求。 （張雅婷攝） 執法人員有懷疑可入屋救動物 執法方面，修例建議加強執法人員權利，若懷疑有人虐畜，獲授權人員可毋須經業權人同意，就進入及搜查建築物。薛解釋，在現行法例下，要等到動物受傷後，才可入屋拯救。修例後可賦予執法人員更大權力，即使動物未受傷害，都已拯救牠們。 對於是次修例未有提及成立動物警察，陳肇始回應指，一直聽到有關訴求，警務處亦十分積極在各區做到動物警察的職責。她相信當法例生效後，透過加強罰則和公眾教育，可與目前的執法工作相輔相成。

今年初，多個團體發起「受撐動保法，阻止政府hea立法」的遊行，促政府盡快就動保法立法和設立動物警察，逾二百人參與遊行。 （資料圖片／洪嘉徽攝）

動保團體發遊行促反撲殺、成立動物警察

「愛動物 零虐畜」動保組織發言人Patrick認為，是次修例一個好開始，但遠遠不足夠，例如諮詢存重大的遺漏，未觸及撲殺政策。團體將於下月5日舉辦遊行，反撲殺動物，以絕育代替撲殺，爭取全面落實動保法。

立法會議員鄺俊宇則於5月19日發起遊行，誓言要爭取《動物福利法》，重罰虐待動物人士監禁最少十年，同步促檢討人道毀滅及成立「動物警察」。