動物福利法明起諮詢　虐待動物者或永久喪飼養資格、最高囚10年

政府正擬訂立動物福利法，《香港01》獲悉，港府將最快於明天起，進行3個月公眾諮詢，建議修例加重殘酷對待動物罰則，包括提升監禁年期至最高10年；另立新法例引入謹慎照顧動物責任，包括須為動物提供合適飲食及生活環境等，亦擬授權漁護署人員，可向未能妥善照顧動物者發出「改善通知書」，加強阻嚇力度，甚至擬永久取消違法者飼養動物資格。時間表方面，消息人士稱，料最快於2021年完成立法。 關注動物權益的立法會議員鄺俊宇認為，今次是關鍵一仗，將力爭將罰則「最大化」，及完善照顧責任定義，亦期望將人道毀滅政策及「寵物出行」等附帶議題，一併提出檢討；動保組織則認為，制訂動保法有助追回落後，亦應多管齊下加強教育公眾。

民間爭取成立動物福利法呼聲高漲，港府最快將於明天起至7月底，就相關法例修訂及草擬展開公眾諮詢。(資料圖片)

近年虐待動物個案不時發生，2018年《施政報告》提出修例，加強保障動物福利，港府已敲定初步建議框架，並將展開公眾諮詢。根據現行法例、即《防止殘酷對待動物條例》（第169章），凡任何人士殘酷對待動物，使其受到不必要痛苦，一經定罪，最高可判罰20萬元及監禁3年。

判罰範圍擬訂於4至10年

據了解，港府擬將罰則「加辣」，不過暫未就監禁上限有明確定案，但會於諮詢問卷中加入類似「點心紙」的選項，將可選監禁範圍訂於4至10年以內，供公眾表態，但最終會否採納，則仍有斟酌空間。港府亦建議，授權法院在指定期間、甚至永久取消違法者飼養動物資格；執法人員亦可在危急關頭時，擁進入處所拯救及檢取動物權力。

擬建議授權政府人員發警告及「改善通知書」

新法例另一核心是引入謹慎照顧動物責任，旨在讓動物實際受傷前已受法例保障，港府同時建議授權政府人員發出「改善通知書」職權，亦會訂立相應罰則，初犯者會先遭警告，若有再犯，繼而會考慮提控。

有「貓議員」之稱、關注動物權益的立法會議員鄺俊宇認為，動保法呼聲醞釀多時，今次修例是關鍵一仗，「係黃金時期，不容有失，今次如果錯過咗，又要唔知等到幾時。」他將於下月發起大型集會及遊行，號召公眾及持份者表達意見。

鄺俊宇冀爭取量刑上限「最大化」

他指，加強殘酷對待動物罰則意義重大，因相關修訂會影響日後法庭量刑輕重，將積極爭取將上限「最大化」。他又認為，動物處於弱勢，不懂發聲，港府亦有責任釐清謹慎照顧動物責任定義，擴大涵蓋範圍至不僅寵物主人，亦應包括衍生繁殖者，他舉例指，不少地盤竣工後，會出現大批用作看門口的狗隻遭棄養，有關情況亦應受到規管。

民間不少自發組織例如阿棍屋，主張收容及照顧被遺棄貓狗，拯救毛孩免於被人道毀滅之厄困。(資料圖片)

鄺又指，今次亦是增設「動物警察」的一大契機。鄺解釋，目前漁護署執法人員只得30人，他擔心在人手不足情況下，雖有新例可依，卻如被廢武功；他指，由於現時22個警區已設動物專隊，他期望保安局可進將其升格，加強專責性，及填補漁護人手不足漏洞。

冀一併檢討人道毀滅政策

鄺俊宇指今次港府訂立動保法，亦會牽動相關議題未來去向，他將會提出一併檢討人道毀滅政策，期望可撥亂反正，改革漁護署以「殺字訣」解決動物問題思維，「問財政司拎錢唔該，唔好再用唔夠人、唔夠地做藉口撲殺動物！」

消息又稱，漁護署將於下個月舉行4場公眾諮詢會，惟所有時段均訂於平日返工時間，鄺俊宇則認為，安排未見理想，「香港好多寵物主人都係上班族，擔心漁護署未能聽取所有民意。」

動物組織歡迎加強罰則 惟要訂清功能

亞洲善待動物組織發言人崔倩萍歡迎港府加強罰則，認為可加強阻嚇力，及遏止虐待動物行為，但她認為，針對未妥善照顧動物所發出的「改善通知書」，需更清晰介定其性質及功能，「究竟係懷疑佢做咗，但未有足夠證據，所以作出警告；定係已經違咗規，比次機會佢咁解？呢方面要講清楚。」她又認為，加強公眾教育及提高市民愛護動物意識重要，港府應多管齊下。