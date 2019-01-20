250人不滿保護動物法例過時　遊行促制訂《動物保護法》

關注動物權益團體「香港動物福利法（民間草擬）」今日（20日）舉辦遊行，主題為「我撐動保法，阻止政府Hea立法」。 遊行約有250人參與，不少主人都帶同愛寵一同出席集會，大會表示，今次「主動出擊」向政府表達制訂《動物保護法》的訴求，並建議《動物福利法》中，加入「飼主謹慎責任」，並提高刑罰。在場的立法會議員朱凱迪指，香港現時有關保護動物的法例相比其他國家落後，又指東北發展原居民因為要「上公屋」，將導致多達5000隻貓狗被棄養，情況令人憂心。

遊行人士當中，大部分人均響應香港動物福利法（民間草擬）呼籲穿著黑衫，並拉起「我撐動保法，阻止政府Hea立法」的橫額，於2時15分起步，由中環遮打花園遊行至金鐘公民廣場，部分主人更帶同愛寵一同參與遊行。

遊行人士均響應香港動物福利法（民間草擬）呼籲穿著黑衫，並拉起「我撐動保法，阻止政府Hea立法」的橫額。（鄧偉傑攝）

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遊行人士吳太接受訪問表示，冀政府正視現時有關保護動物法例落後的問題，「依家成日見到一啲狗狗被主人遺棄甚至虐待，但往往都唔會有適切嘅法例保障佢哋，希望今次集會遊行可以令政府聽到我哋嘅聲音。」

女藝人安采妮亦有到場聲援集會人士，她接受訪問時表示，除了希望政府關注現時動物權益問題，亦希望當局嚴格規管動物表演的事宜，「我經常都會見到好多動物要去做拍攝電影、電視嘅工作，但往往佢哋娛樂人嘅同時，其實佢哋正處於水深火熱之中，我希望政府可以大力監管呢一方面嘅動物權益。」

部份主人更帶同愛寵一同參與遊行。（鄧偉傑攝）

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不少立法會議員均有到場支持遊行人士，朱凱迪於遮打花園講台表示，未來新界東北發展，由於原居民被逼搬遷，將有多達5000隻寵物貓狗面臨被遺棄，無家可歸的結局，認為政府間接成為主人遺棄動物的幫兇。

（鄧偉傑攝）

另一立法會議員陳志全接受《香港01》訪問表示，動物在社會上的處境其實比長者更加弱勢，「動物識得發出有聲音，但唔識表達內容嘅意思，佢哋唔識同人講嘢，亦都唔識得為自己爭取權益！」陳續指人們應撇除「人本主義」觀念，認為人類並不是「大晒」。