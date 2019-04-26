運輸署試裝巴士站防護柱　倘效果良好將於高速路段龍翔道加裝

去年大埔公路九巴翻側車禍釀成19死66人傷。運輸署及路政署去年5月就全港公共道路安全展開顧問研究，當中引入澳洲的「減能護柱」，於路旁巴士站作試驗，且首階段已安裝在田灣海旁道的巴士站。 立法會交通事務委員會今（26日）召開會議討論事宜。運輸署署理助理署長邱國鼎表示，倘減能護柱的試驗效果良好，將會考慮在車速較高的地方，例如龍翔道加裝「減能護柱」。

議會陣線立法會議員毛孟靜問及，「減能護柱」的試驗計劃會擴展至何處。（資料圖片 / 張浩維攝）

議會陣線立法會議員毛孟靜問及，運輸署除在香港仔海傍道近田灣海旁道的巴士站，以及計劃在大欖隧道巴士轉車站安裝「減能護柱」外，還會新增哪些試點；人民力量立法會議員陳志全亦問及，決定在不同地點裝設「減能護柱」的標準為何。

運輸署署理助理署長邱國鼎表示，會持續觀察一至兩季「減能護柱」的運作，包括乘客於巴士站上落情況以及巴士埋站。倘試驗計劃良好，會考慮在車速較高的地方，例如龍翔道加裝「減能護柱」。至於選擇試點的標準，則視乎巴士站較高速停站的地方及路段設計。邱國鼎補充，現時「減能護柱」的成本為2萬元一枝，惟日後大規模安裝，相信可降低成本。

另外，有議員提及凌晨時分，觀塘繞道、荃灣路段以葵涌道天橋常出現危險飛車行為，問及運輸署會否引入區間測速快相機。邱國鼎表示，運輸署將考慮及研究方案。

運輸署在香港仔試裝由澳洲引入的「減能護柱」。（運輸署圖片）

運輸署文件顯示，顧問研究涵蓋總長度近4200公里的現有公共道路，整個研究花費1,730萬元，顧問公司為艾奕康。而「減能護柱」每枝高度約1米，其地基裝有聚氨基甲酸乙酯海綿，故可抵禦一輛7噸重型車輛以時速50公里行駛的衝擊力。故此，倘防護柱受到車輛撞擊時，會吸收車輛能量並使其減速，可減低失控車輛對行人的威脅，並吸收部分的車輛撞擊力，從而減輕傷害程度。