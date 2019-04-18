運輸署引入澳洲「減能護柱」降失控車撞擊力　香港仔率先試裝

道路安全對行人及司機均非常重要。運輸署及路政署去年委聘顧問，為全港近4,200公里的現有公共道路網，勘查研究路旁安全，並計劃於個別選定的巴士站實行先導計劃，安裝從澳洲引入的「減能護柱」。 在車輛一旦失控時，護柱可減低車輛所釋出的撞擊力，降低對行人的威脅。運輸署已將香港仔海傍道近田灣海旁道的現有巴士站試裝，將來會在曾經發生貨櫃車鏟上巴士站奪命意外的大欖隧道巴士轉車站安裝。若試驗理想，將研究在全港合適地點實施有關措施，提升道路的安全。

根據運輸署在文件指出，顧問公司記錄道路的日夜情況，並按現場交通狀況及場地限制等因素，及參考過其他地區及國家做法後，提出改善路旁安全建議，以最新技術及發展改善道路安全。當中建議在路旁巴士站，試裝由澳洲引入的「減能護柱」，同時選定兩個試點。

大欖隧道巴士轉車站擬劃延長分隔島

運輸署已在香港仔海傍道近田灣海旁道的現有巴士站，以及計劃在大欖隧道巴士轉車站，安裝「減能護柱」作試驗。在大欖隧道巴士轉車站，除了「減能護柱」外，運輸署亦計劃延長巴士轉車站的分隔島，以優化相關路面空間及巴士駛離轉車站進入主要道路的安排，如試驗結果理想，署方會研究在其他合適的地點實施有關措施 。

此外，運輸署於本月1日起，要求工務部門於所有道路工程項目，額外審核道路安全，當中工務部門須指派具專業知識、曾接受專業訓練及具備經驗的獨立審核員，為道路安全做審核及提供改善建議，以加強道路安全表現，當中包括西貢公路改善工程、青山公路青山灣段擴闊工程，以及建造中的屯門至赤鱲角連接路等項目，均須進行道路安全審核。

運輸署表示，本港所有道路以每部領牌車輛計算的交通意外率，已由08年的25.5，下降至去年的20.5。