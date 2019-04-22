運輸署擬年內於巴士站前設標記　提醒後方司機慢駛　先讓巴士離站

去年初大埔公路發生九巴翻側車禍，造成多人傷亡，慘劇後政府成立檢討委員會，以改善專營巴士安全，最後提出多項措施，當中包括建議運輸署，設制度助巴士離開巴士站時，可優先駛回道路。 運輸署表示，今年內會推出巴士友善交通措施，包括於巴士站前設｢讓巴士駛出巴士站｣的道路標記，又會在巴士車尾貼上｢讓巴士｣的標記，提醒後方司機慢駛，先讓巴士離站。署方表示，計劃屬鼓勵性質，教導司機讓巴士離站，暫不會設罰則。有九巴車長表示支持，若設罰則會較好。

去年初大埔發生九巴翻側車禍（資料圖片）

根據運輸及房屋局數據，2018年一共有2,340宗涉及專營巴士的交通意外，為過去5年最多；傷亡人數達2,968人，為5年來第二高。

過去5年涉及專營巴士的交通意外： 年份 2014 2015 2016 2017 2018 意外宗數 2,319 2,242 2,235 2,228 2,340 傷亡人數 2,962 2,913 2,829 3,179 2,968

運輸署計劃，在巴士站前加設｢讓巴士駛出巴士站｣的道路標記及交通標誌。（運輸署圖片）

去年2月大埔公路發生九巴翻側意外，造成19死66傷，事後政府成立專營巴士服務獨立檢討委員會，向政府提出45項措施，包括建議運輸署考慮設立制度，讓巴士離站時優先駛回道路。

運輸署道路安全及標準研究部工程師禢家愉表示，今年內會推出巴士友善交通措施，在巴士站前加設｢讓巴士駛出巴士站｣的道路標記及交通標誌，以及在巴士車尾貼上｢讓巴士｣的標記，藉此提醒其他司機前路有巴士站，應慢駛先讓巴士離站。

運輸署計劃，在巴士車尾貼上｢讓巴士｣的標記。（運輸署圖片） 非強制、不設罰則 禢家愉表示，過去收到巴士公司意見指，車長難以駛離巴士站，是次計劃與一般交通標誌的概念相似，同樣是提醒駕駛人士，亦希望藉此教育他們，先讓巴士離站。對於如駕駛者未依從標誌先讓巴士駛離，他表示計劃非強制性，並不設罰則，強調只是教導、鼓勵駕駛者多禮讓巴士。 運輸署：料不會引致塞車惡化 香港市區道路繁忙，不時有塞車問題，對於計劃會否加劇擠塞，禢家愉表示，標誌只鼓勵駕駛者因應情況慢駛，並非完全停下，而且一條公路有多條行車線，措施只影響設有巴士站的慢線，相信不會令塞車惡化。至於會在何處先加上標誌，他表示正與各巴士營辦商商討，僅透露今年內會試行。

早前政府亦成立了「加強專營巴士安全委員會」，配合獨立檢討委員會的建議，研究、實施和推廣各項加強專營巴士安全的策略及措施。運輸署早前稱，委員會已確定未來兩年的工作計劃，包括在今年第四季，展開有關讓巴士駛出巴士站的道路標記及交通標誌，以及低車速限制區的試驗計劃。

另外，針對道路安全問題，路政署去年5月，向顧問公司艾奕康﹙AECOM﹚批出1730萬元的合約，以檢視香港道路網的路旁安全，推行勘查研究，檢視全港4,200公里道路，並引入外國技術。

禢家愉（右）表示，今年內會推出巴士會推出巴士友善交通措施。（黃偉倫攝）

研引入熱塑凹凸紋路標 提高司機警覺

禢家愉舉例指， 熱塑凹凸紋路標可考慮設於高速公路，當司機可能精神欠佳，偏離行車線，走上凹凸坑紋，就會令車身產生震動，提高司機警覺。路政署研究拓展部高級工程師許學東表示，現仍揀選合適道路應用，大嶼山、機場一帶是考慮之列，不過技術究竟是否切實香港需要、本地有沒有合適供應商，則仍需研究。

運輸署考慮引入熱塑凹凸紋路標，以改善路旁安全。（J Woolley圖片）

香港仔率先試裝「減能護柱」

運輸署亦已在香港仔海傍道近田灣海旁道的現有巴士站試裝「減能護柱」，以及將來會在曾經發生貨櫃車鏟上巴士站奪命意外的大欖隧道巴士轉車站安裝。在車輛一旦失控時，護柱可減低車輛所釋出的撞擊力，降低對行人的威脅。若試驗理想，將研究在全港合適地點實施有關措施，提升道路的安全。

九巴車長黎兆聰表示，巴士車身長，本身已不易離駛站，但部分駕駛者仍不願禮讓。(資料圖片)

九巴車長：「打燈示意離站，(其他車)都會踩油過」

對於運輸署擬設巴士友善交通措施，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示支持，直指巴士車身長，本身已不易離駛站，但部分駕駛者仍不願禮讓，｢見到巴士打燈示意離站，都會踩油過，唔會讓｣，形容情況為｢寸步不讓｣，有時等候數分鐘方能離站。

黎兆聰續指，因離站問題而引致的輕微碰撞頗常見，相信在繁忙街道，如彌敦道、英皇道等，幾乎每日都發生，｢以為對方讓，點知又踩油加速｣。

署方未就計劃設罰則，黎兆聰認為有罰則效果會更好，不過相信以教化形式指導駕駛者禮讓亦有助巴士車長離站，建議署方先在中環、金鐘一帶的繁忙路段試行計劃。