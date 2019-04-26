【海外醫生】何仲平稱數夠票　政府發聲明：未就細節達共識

醫學界昨晚（25日）公布放寬海外專科醫生實習安排的第五方案微調細節，建議容許海外專科醫生不論受聘於醫管局、衞生署抑或兩間大學醫學院，均只需在通過執業試後完成臨床工作1.5年，整體工作至少3年，便可獲免實習並取得正式執照。 醫學會會長何仲平昨透露，與食物及衞生局及各方代表（包括衞生署、大學醫學院、醫專等）會面氣氛良好，各人對最新方案的反應亦好好，相信「數夠票」通過新方案；惟政府發言人今日（26日）發聲明指，有與會者對「臨床工作」的定義只限於醫院工作有保留，各人亦就臨床工作計算年期的方法有不同意見，會議未就方案細節達成共識。

何仲平昨晚聯同其他醫生組織召記者會公布最新方案詳情。（資料圖片）

何仲平昨晚先與食衞局及各方代表開會，講述第五方案的調整詳情，再與各醫生組織開會商討立場，隨即開記者會交代新方案。何仲平形容各界對方案的反應好好，相信應「數夠票」可獲得通過。

食衞反駁何仲平說法：未就年期計算及臨床工作定義有共識

不過何的說法至今日被食物及衞生局連番反駁，局長陳肇始出席活動時指，未收到方案的詳細資料，又認為臨床工作應先定義。

部分與會者對於在「臨床工作」定義有保留

而政府新聞處就食衞局昨晚會議發聲明，政府發言人透露，昨晚與會者原則上認同應該放寬該些已通過執業試、在公營醫療系統工作一定年期的的非本地培訓醫生的實習要求。對於醫學會提出的新方案，政府聲明稱，與會者歡迎最新方案劃一各公營醫療機構豁免實習期的年期要求。惟有部分與會者對於在「臨床工作」定義中不包括公營醫院臨床工作以外的服務（如衞生署提供的服務、兩所大學醫學院的教學及科研工作等）有保留。

此外，與會者亦就如何計算臨床工作的年期上持有不同意見，與各人均表示須進一步了解方案細節再作討論及考慮，聲明指出，昨晚會議並未就相關細節取得共識。政府發言人提及，政府期望業界能繼續就不同方案進行理性討論，亦希望香港醫務委員會在下月舉行的會議上能就放寬有關實習要求作出一個正面及一視同仁的決定。