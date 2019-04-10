【復活節好去處】海洋公園期間限定摸海象　必玩多個免費親子活動

香港海洋公園相信大家也去過，對於一般遊人來說，就是一個可以看動物和玩機動遊戲的地方！但想多一層，香港沒有動物園，能接觸到最多不同種類的動物大概就只能在海洋公園了，可惜正常情況下只能在玻璃窗外、欄杆外觀賞，4月起園內將會舉行一連串的「親親動物月」活動，讓小朋友能親身去了解各種動物的特性，更加可以親手觸摸、近距離合照。 【攝影：李紫銘】

親親動物月期間的活動眾多，推介當中三個能直直正正接觸到動物的活動，包括：可以接觸草原雕的「鳥巢逐個築」、可以接觸蜜熊的「精伶蜜熊見面會」、以及首次登場可以接觸到來自北極圈海象的活動「約會海象」。

鳥巢逐個築（免費）

海洋公園動物眾多，背後一直在細心照料牠們的就是護理員，在正式接觸草原雕前，護理員會和大家分享平日與動物相處的小趣事，會為小朋友講解各種相關知識，例如鳥蛋為甚麼有些較尖、有些則偏向橢圓形？更可以即場學習鳥類是如何築巢，與爸爸媽媽親手製作一個！在愉快的氣氛下學習了知識後，當然最後便是最期待的看看草原雕真身，護理員會帶著草原雕在手臂上，讓你們一家大細可以和草原雕合照，更可以近距離看看草原雕的身體構造。

精伶蜜熊見面會（免費）

另一個可以和動物接觸到的活動就是精伶蜜熊見面會，同樣地公園不希望大家只是單純地和動物接觸「打片」後便一無所獲地離開，在與蜜熊見面之前，工作人員為先和小朋友用有趣的方式介紹蜜熊的居住環境，了解蜜熊正受到人類破壞環境所帶來的威脅，然後更會嘗試利用手掌印和家長一起製作一幅蜜熊肖像畫，最後當然就是和我們的蜜熊見面，這種體驗作為一般遊客是沒有的！

約會海象

平時大家去北極之旅展館，只能透過在玻璃窗外作觀賞，在「約會海象」活動中，一家大細可以走進幕後探索，，接觸最重可達1000公斤的龐然大物（雌性海象）。雖然海象身形巨大，但不要被牠們的外表所欺騙，其實牠們十分乖巧遵循護理員的指示，小朋友在整個活動當中可以學習到海象的身體特徵，例如可從牠們的牙分辨男女（雌性會呈交叉），而海象的牙更是幫助牠們上岸及敲碎貝殼類食物的好幫手等等。

整個活動最難得的是可以跟隨護理員走進幕後，近距離觸摸海象溫暖、多毛的身驅，更有機會親手餵飼，是一個十分難得的體驗。不過和以上兩個接觸動物的活動不同，「約會海象」屬收費活動，每位數港幣360元（大小同價）。

親親動物月

日期：4月19日至5月1日

人數及時段：每個活動均不同，於報名前要留意清楚，部分活動更要考慮動物當日身體狀況。

報名方法：可於網上先行報名或於活動期間親身去於位海濱樂園海洋列車站旁的登記處報名。

除了上述兩個免費活動外，整個「親親動物月」還有十個免費互動工作坊給小朋友參與，學習各種動物與環境知識，詳情請見下圖！

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