家長認為回收等於「藏起垃圾」　海洋公園推免費教材教幼兒愛環保

香港市民近年的保育意識有所提高，就連小朋友也知道要減廢回收，但大家對全球暖化、海洋垃圾及水資源短缺的成因及影響又知多少？有學生的家長認為回收等於「藏起垃圾」，又該如何面對？ 為增加小朋友與大自然間的聯繫，海洋公園推出一套免費故事教材，供本港幼稚園及初小學生使用，希望讓他們了解需要保育的原因，讓下一代有興趣、有動機為大自然付出。

海洋公園高級探索及教育經理張芝中透露，未來海洋公園亦計劃推出其他與動物有關的保育教材。（鄧穎琳攝）

海洋公園高級探索及教育經理張芝中表示，製作教材曾參考由約一百名教師組成的海洋公園教師諮詢小組，及後花約一年設計出《威威與好友》幼稚園保育教材，並以海洋公園的吉祥物威威司令、熊貓包包等為故事主角，讓幼童透過故事了解到海洋污染、全球暖化及水資源短缺問題的成因、對人類的影響，同時學習如何保護大自然。

製作保育教材曾到40學校實地視察

她直言，今次是海洋公園首次製作保育教材，故推出初版後曾到約40間學校實地視察，留意老師如何講故事、學童的反應，「發現不少看似簡單的詞彙對小朋友而言是很難理解，例如可持續海鮮。」團隊其後盡量修改教材，令故事為小朋友預留思考及探索空間之餘，亦易明、好玩及有趣。

香港仔聖伯多祿天主教小學二年級女生劉薏嘉。（鄧穎琳攝） 父親認為回收等於「藏起垃圾」 小二生只可偷偷環保 香港仔聖伯多祿天主教小學二年級女生劉薏嘉指，爸爸不時也會購買樽裝飲品，但卻認為將膠樽收起、回收等同「藏起垃圾」，所以她只能偷偷收起膠樽，待上學前放入回收桶，而她聽了《深海歷險記》後，認為海洋生物生活在垃圾中很可憐，「日後會少食肉、多吃菜，提醒身邊的朋友、親人不可以亂拋垃圾落海洋。」

香港仔聖伯多祿天主教小學六年級男生吳梓銘。（鄧穎琳攝） 而同校六年級男生吳梓銘則聆聽了《消失的水源》的故事，他直言以往都有聽過不應浪費地球資源及食水的資訊，但並不了解成因，但今次故事的角色令他覺得很深刻，「不應自私地只顧自己，也要考慮其他人」。 幼稚園可向海洋公園索教材 全港幼稚園均可向海洋公園免費申請使用教材，由2018年9月至今，有關教材已免費派往392間學校，約4.6萬名學童受惠；參與學校可獲一套三本實體故事書《深海歷險記》、《冰極運動會》及《消失的水源》；參與學校每名學童可獲一本小故事書《巨人森林之旅》，由家長帶小朋友到公園認識動植物，學習尊重大自然。

若學校能安排時間，海洋公園亦會免費派員到校說故事，讓吉祥物到校與小朋友互動，至今約100間幼稚園及4間小學受惠。有興趣領取教材的學校可聯絡海洋公園，而家長亦可免費在網上取得電子版故事書及教材。