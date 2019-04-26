候車玩手機遭公審扮盲插隊　失明男澄清盼消誤解　嘆公眾教育不足

近日有網民在社交平台發帖文，指控一名用智能手機的男士「扮盲搵食」，在北角英皇道巴士站插隊及故意靠近女途人，引起網上討論。事件的主角區家俊並非「扮盲」，他自六歲起雙目失明，17年以來一直依靠手杖行走，昨日早上獲友人通知，才驚覺在網絡世界被「點相」及公審。他坦言當刻心情難受，雖然失明人士排隊存在困難，但肯定當日並無「打尖」。他主動現身說法澄清，只盼外界對失明人士有多一份理解，「希望誤解唔好咁深，有咩事不妨開口問。」

失明人士區家俊近日被網民指控「扮盲搵食」，坦言有關指控嚴重，故有必要受訪澄清。（羅君豪攝）

用智能手機掌握巴士班次

重返北角英皇道近啟基學校對出的巴士站，23歲的區家俊向記者憶述當日的事發經過。居於北角十多年的他說，周三晚上一如以往，獨自以手杖步行至8X巴士站，打算乘坐巴士到別處與朋友食宵夜。他說，候車期間使用智能手機程式，以掌握巴士到站時間，「當日係20:58分等車，21:04分上車。」

家俊直言，失明人士在街上行走，手杖少不免會無意觸碰到途人，希望外界能予以諒解。（羅君豪攝）

當日無任何爭執

「好平常去坐巴士，估唔到有人會話我扮盲。」有網民當晚偷拍家俊步行至候車處及使用手機時的情況，並將相片及短片上載至網上群組，質疑他能使用手機，並非失明人士，形容他「扮盲搵食」，故意靠近排隊的女士，又插隊上車。

對於種種指控，家俊澄清否認，他說以其當日觀察，車站附近並無人排隊，故肯定自己沒有「打尖」，不排除行走時與身邊人有碰撞，但強調當時未有人反映相關情況，亦未曾與人爭執。他續說，後來才知悉候車時，身旁有一位女士排隊。

失明人士用智能手機非新鮮事，家俊對於有網民因此誤以為他「扮盲」感到驚訝，感慨公眾教育仍然不足。（羅君豪攝）

靠旁白語音功能 失明人士經常玩手機

家俊知道在網上「被點相」後，坦言心情感到難過，隨即聯絡心光學校校友會和香港失明人士協進會，希望藉此澄清事件，亦主動接受傳媒訪問，希望消除外界對失明人士的誤解。事實上，失明人士用智能手機並非新鮮事，家俊說，自己已使用手機八年，運用當中的旁白及語音功能，去聽新聞、玩facebook、在WhatsApp聊天，與常人無異。

他笑言，「好多人都唔知我哋會用手機。」他說，有時為省電會將螢幕亮度調暗，旁人會對此感到好奇，「你個螢幕未開呀？你未開機？你個螢幕黑咗，你用手機做緊咩？」遇到這類情況，他都會盡量解答疑問，但從未試過被質疑「扮盲」，「好感慨公眾教育點解會咁。」

家俊指，智能手機有旁白及語音功能，有助失明人士使用手機。（羅君豪攝）

冀旁人主動詢問 勿盲目公審

視障人士與一般人的生活習慣分別不大，家俊說，「都係好普通，會出去食飯，會同朋友出去玩」，但外界若然有不理解的地方，他建議不妨主動詢問，而並非妄下判斷，甚至發動網絡公審，「唔係好多人咁好彩，好似我咁可以親身出嚟講。」