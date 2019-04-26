失明人協進會：視障者排隊存困難或無心插隊　盼外界提醒毋須優待

失明人士區嘉俊因在候車時使用手機，被網民質疑「扮盲」插隊等巴士，事主受訪澄清否認。香港失明人協進會常務秘書石建莊表示，失明人士一般在排隊時存在困難，由於他們不能夠看見身邊環境，故步行至車站等候時，未必知道隊尾位置，有時或會站在隊伍中間或前列，強調並非有意插隊，希望外界予以體諒。石建莊強調，失明人士願意排隊，若市民見到他們「插隊」，不妨主動提醒，毋須優待，「我哋想人哋對我哋平等，只要帶返去龍尾就得。」

失明人士區嘉俊因在候車時使用手機，被網民質疑「扮盲」插隊等巴士，事主受訪澄清否認。（羅君豪攝）

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石建莊表示，排隊對視障人士有一定難度，因為不能夠看見候車處情況，故以手杖步行至隊伍時，未必知悉隊尾位置，不為意自己身處隊伍中間或前列，但強調並非有意「打尖」。石指，失明人士有時會傾向靠近前一位排隊人士，以知悉前方市民陸續行前上車，「因為佢哋唔知條隊會郁緊。」

她指，若前方的人士認為視障者過於貼近，可以主動示意，並協助視障者排隊，「例如話佢知條隊行前咗」；若失明人士排隊時插隊，建議市民可以提醒對方返回隊尾，毋須特別讓出位置。

石建莊認為，本港社會對失明人士的理解與接受程度已逐漸改善，例如好少出現「向盲人吐口水」或認為被「盲公竹」碰到帶來惡運的謬誤。不過，石認為，現時外界仍會歧視失明人士的自理能力，她以自己在職場面試情況為例，僱主會疑問她能否獨自去洗手間，或辦公室是否需要特別加裝設施等。

她指，協會會繼續做好公眾教育，加強市民對失明人士的了解，同時希望外界以普通人眼光看待他們，「當然我哋（身體上）有限制，但只要有輔助工具，都可以做到普通人做到嘅事。」