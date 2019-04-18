【盲人工廠・談判】受工友感動　失明主任加入抗爭：準備好畀人炒

自盲人輔導會去年底公布工廠重建安排以來，只有由小部分工友、學員及家長參與反對行動。另外百多位工友及學員以及家屬，反應亦不大。抗爭真的沒有影響力？ 盲人輔導會今日（4月18日）舉行特別會議，再次講解重建安排，會前工友舉行集會，約有60人聲援。一名本來無意加入行動的視障職員，行經集會時，被工友們感動，主動在會議上指控輔導會未有妥善安排重建事宜，要為職員、工友、學員爭取權益。 當這名職員會後走出工廠，立即迎來工友們的鼓掌，他高舉雙手說：「我準備好畀人炒，唔緊要！」 攝影：余睿菁

工友、學員口中的「阿寶」，是盲人輔導會盲人工廠項目主任伍寶田。他一年前到工廠工作，之前曾在盲人輔導會轄下四間院舍工作。2013年，他聽聞工廠打算重建，主動向會方提議向政府申請使用旺角前新法書院的空置校舍，怎料會方「求其落大埔兜幾個圈就話搵唔到校舍。」

去年底，輔導會宣佈工廠重建過渡期間，需暫遷至屯門盲人安老院。有住在柴灣的同事跟他說，不打算到屯門工作，可能會辭職。亦有同事為顧及公積金，無奈留下來。他說工廠近來士氣低落，之前卻一直未有表達反對意見，僅因為「打工仔嘛」。

就當早兩年退休，我隨時準備好畀人炒，已經同咗家人講，希望佢哋體諒 何寶田

伍寶田認為，庇護工場內的智障及精神康復者等學員，因無法表達，訴求未被正視。

屯門設施恐不勝負荷

不過，直至近日他到屯門盲人安老院探訪朋友，始發現院舍的人也不知道盲人工廠共200名工友、學員會搬來。院舍更只有兩部電梯，再多200人遷至，會不勝負荷，他愈發覺得不合理。

盲人輔導會今日（4月18日）舉行特別會議，再次講解重建安排。會前，工友舉行集會，伍寶田行經時，被工友抗爭行動感動。於是，他在特別會議上，在總裁譚靜儀、工廠經理等面前，主動提出上述控訴。

伍寶田是遲來的抗爭者，他說做好被犧牲的準備，「可能聽日返工就見唔到我。」

「見到不公義要講出來」

會後他走出工廠，立即迎來工友們的鼓掌支持。他說他是後天失明，但失明不懼怕，為了受影響人士，更要挺身而出，「要勇敢啲，見到不公義要講出來！」

臨時加入反對行動，可有想過會被工廠秋後算帳？57歲的他說：「就當早兩年退休，我隨時準備好畀人炒，已經同咗家人講，希望佢哋體諒。」他說，他見證過89民運，香港不斷改變，在這個時刻，見到工友們的抗爭，更要站出來，保護工友與學員。