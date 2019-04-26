【海外醫生】陳肇始批方案不吸引　醫生組織指臨床工作不限於醫院

食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）晚上與醫生團體代表開會，討論公營醫療人手事宜，包括商討醫學會提出微調豁免海外專科醫生實習要求的新方案。 陳肇始在會後表示，雖然會面未達共識，但氣氛良好，雙方能坦誠交流意見。她又指，醫學會提出海外專科醫生需在執業試後，做滿一年半全職臨床工作才可豁免實習，對政府及海外醫生並不吸引；而執業試後仍要在衞生署工作的海外專科醫生調到公立醫院工作累積經驗，這建議更不切實際。 香港公共醫療醫生協會執委馬仲儀會後稱，醫學會昨日（25日）提出的最新第五方案是經過深思熟慮，她認為行政上需要協調，這並非慣常做法，但並非不可能做法。她又解釋第五方案沒有指明臨床工作必須於醫管局醫院工作。

食物及衞生局局長陳肇始稱，醫學院提出的第五方案，對政府並不吸引。(李澤彤攝）

陳肇始：吸引海外醫生到港才最重要

醫學會昨日（25日）提出的最新「微調」方案中，受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，均需至少在相關機構工作3年，當中1.5年必須以通過執業試後起計，且必須是接觸住院病人的臨床工作。完成1.5年綑綁年期後，由僱主填寫報告證明並呈交上醫委會核實，方可獲免實習，正式取得註冊醫生資格。

陳肇始會後透露，會面時與前線醫生團體分享了本港醫生人手短缺的情況，及政府對增加醫療人手的想法，包括政府希望吸引海外醫生來港，增加本港的醫療人手。她稱，有前線醫生在會面期間分享過往與海外醫生的工作經歷，形容彼此合作融洽，明白前線醫生與政府一樣抱有增加公營醫療系統前線醫生想法。

她重申，在衞生署工作的醫生不遜於其他醫生，認為要求有一定資歷的專科醫生到衞生署協助分擔處理輪候時間長的病人，再要汲取其他經驗的建議，是不切實際，明言長過六個月的實習建議，對政府而言並不吸引。

多個醫生組織代表今晚與食衞局會面，出席者有：（左起）政府醫生協會主席李慧茵、香港大學感染及傳染病中心總監何栢良及香港公共醫療醫生協會執委馬仲儀。

陳肇始表示，明白前線醫生希望安排公平，但她認為吸引海外醫生到港執業才是重要的事。她期望醫委會下月8日開會時，能達成一個大家都能接受的方案，強調政府會繼續與前線醫生坦誠溝通。她強調政府現階段會繼續與前線醫生坦誠溝通，期望能達成一個大家都能接受且一視同仁的方案。

香港公共醫療醫生協會執委馬仲儀（右一）指第五方案經過深思熟慮，需要行政上的協調。 (李澤彤攝）

公共醫療醫生協會有信心方案可獲通過

香港公共醫療醫生協會執委馬仲儀表示，有信心方案可獲通過，但會繼續聽取意見及遊說各個持份者。她認為方案是本著讓海外回流醫生獲一視同仁的待遇。對於門診工作可否代替試後18個月的臨床工作，她認為視乎僱主是否可證明該名海外專科醫生的工作性質，最後應交由醫委會決定。

政府醫生協會主席李慧茵解釋，僱主有權，亦有責任讓醫生在醫管局做相當時間，讓他們得到經驗。她稱以往人手不緊絀時，衞生署醫生可到醫管局工作，但實際情況則視乎不同專科部門，而有所不同。