【佔中判刑】陳日君探監後指三子感平安：上帝知道佢哋做咩

佔中九子案日前判刑，當中戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘，共4人分別被判囚16個月及8個月，並須即時還押，邵家臻周四（25日）因身體不適，送往醫院治理。天主教香港教區榮休主教陳日君今日（26日）於早上約9時半到達荔枝角收押所探訪，並逗留逾兩小時。他其後表示三人現時感受平安，「上帝會知道佢哋做緊咩。」

陳日君到達收押所探訪。（張嘉敏攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君今日，於早上約9時半到達荔枝角收押所探訪。他在內逗留超過兩小時，至約中午12時離開。他表示主要在內與三人談天，每人分別對話約15分鐘。他指出，收押所內較熱，「（三子）有出汗，又有啲蚊」；但內𥚃設有風扇，故未有太擔心。

陳日君又稱他們感受平安，因三人均是信徒，「上帝知道佢哋做緊咩嘢」，暫未知他們將會被轉到何處繼續服刑。

收押所外有四子的支持者王婆婆在場高叫口號，斥判決為政治逼害。她指自己於早上8時到場，而下午將轉到政總外就事件請願。

佔中九子案日前宣判，分別被裁定串謀犯公眾妨擾、煽惑他人犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。當中四人包括戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘分別被判囚16個月及8個月。朱耀明被判囚16個月並獲緩刑。