樂善堂調查：逾1成在學青年曾吸電子煙　政府應全禁新型煙草產品

電子煙、加熱煙等電子煙草產品在港盛行，樂善堂「無煙全關愛聯盟」調查發現，近8成受訪在學青少年曾於網上接觸到電子煙宣傳，更有超過一成人表示曾吸食電子煙。 樂善堂主席楊小玲今日到立法會門外，向立法會議員遞交反電子煙的8,000個聯署及請願信，促政府完善法例，全面禁止所有新型煙草產品及禁止市民吸食新型煙草產品，並投放更多資源加強煙害預防教育。

樂善堂主席楊小玲（前左）今日到立法會門外向張超雄（前中）等立法會議員遞交請願信及8,000個聯署，促政府盡快立法全面禁售及禁止市民吸食所有新型煙草產品。（受訪者提供）

立法會今日舉行《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會第四次會議，討論立法禁止銷售電子煙及加熱煙等煙草產品，有支持團體到立法會外請願。



其中九龍樂善堂「無煙全關愛聯盟」表示，去年6月至7月期間訪問約1,131位9至22歲在學青少年，發現近8成受訪者曾於網上接觸到電子煙宣傳；近3成人表示接觸到電子煙或相關產品宣傳推廣時，會對產品產生好奇、想加以了解；更有超過1成人曾吸食電子煙。而樂善堂戒煙服務個案中，曾有戒煙人士反映，電子煙興起後吸煙聚集地多了年輕煙民。

聯盟認為，調查反映現時針對電子煙、加熱煙及其他新型煙草產品的預防教育嚴重不足，考慮到目前大小網購平台均可以輕易購買到新型煙草產品，樂善堂主席楊小玲與「無煙全關愛聯盟」代表今日到立法會門外，向張超雄、容海恩、葛珮帆等立法會議員遞交請願信及8,000個聯署，促政府盡快立法全面禁售及禁止市民吸食所有新型煙草產品。

聯盟並要求政府增撥資源，加強煙害預防教育，釐清大眾對吸食新型煙草產品的謬誤，守護青少年及未來下一代健康。