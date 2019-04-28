【非洲豬瘟】港人年底要捱貴豬？　明哥：轉巴西豬肉抵銷加價壓力

中國內地非洲豬瘟疫情蔓延全國，農業農村部最近預測，今年下半年的豬肉供應量會進一步緊張，預計豬價升上70%，創歷史新高，本港業界推斷屆時本港豬價將升85%。 聯邦酒樓集團指出，早於今年初已有「心理準備」，因此向肉食供應商預訂較長時間肉食材料，以減低成本，但仍擔心今年底有可能「挨貴豬」。同現經營兩所食店的「深水埗明哥」陳灼明坦言，若價格有所上升，或會改用巴西肉代替。

本港大部分餐廳會用大量豬肉食材，若來貨價提高，很可能影響食品售價。（資料圖片）

中國內地自去年8月爆發非洲豬瘟，由首宗在遼寧瀋陽爆發後，到現時全國31個省市自治區均已出現疫情，官方公布的數據顯示，超過100萬頭豬已被撲殺，相關的影響逐漸浮現。

內地活豬供應料會減少，有指今年年底本港豬價或會上升85%。（資料圖片）

聯邦董事總經理：加價與否視乎公司承受能力

聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成表示，集團食店以中央採購方式訂購鮮豬肉，由於早已預計到豬肉價格會因供應問題有所上升，早前已向供應商提早預訂貨源，以控制成本，因此不會影響現時的食品價格。「我哋都係一水水咁訂貨，但而家最多只會訂到一、兩個月貨源。」他也料年底前豬肉價格有機會調整，但未知其幅度，「到時有機會全港一齊挨貴豬！」

譚又指，作為連鎖食店，來貨價格的影響只能被動接受，但強調盡量不會輕易調整價格，「而家仲係生意淡季月份，當然唔會加價，會睇之後公司承受能力再打算。」

「深水埗明哥」陳灼明表明，若內地豬價上升，可能轉用巴西豬肉。（資料圖片）

深水埗明哥：短期內豬肉來貨穩定

不時為基層人士送上美味飯餐的「深水埗明哥」陳灼明，於北河街經營兩所食店，現時雖然已暫停供應燒臘食品，但其他飯餐仍會採用豬肉食材。明哥表示，相信未來三至四個月，豬肉食材的來貨仍為穩定，「短期內唔會加價。」但若然內地將長時間減少供應，他估計部分餐廳要調整價目，「不過我哋就不會加價嘅，夠出糧、交租就算啦！」

然而，豬肉為主要食材之一，成本上必定有所影響，明哥指現時成本上未有影響，較難比較，但將來若需加價，會跟供應商商討對策，轉為使用其他地區產品，如改用巴西肉食。

根據食環署資料，截至上周四（25日）的本月活豬供應，每日平均約3,924隻，而拍賣的每擔平均價是1,213元。對比去年同期，供應量為4,255隻，本月下跌約7.7%，而去年同期每擔平均價為1,000元，即本月按年上升約21%。

另外，本港活豬供應量在去年4月至11月，都處於每日4,300至4,400隻的水平，惟在12月突然下跌至3,934隻，今年1月及2月亦只增加數十隻，至上月升至4,192隻。而拍賣平均價在去年4至11月都大致上升，由1,000元升至最高的1,350元，在12月起開始回落，但過去四個月都處於1,200多元的水平。