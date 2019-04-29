警隊特別郵票明日開售　推AR「換」機場特警裝備

香港郵政今（29日）公布，明起（30日）正式發售一套以「我們的警隊」為題的特別郵票及相關集郵品，郵票面值由2元至5元不等，小型張面值為10元。郵政亦首度與香港警務處在「香港郵政郵票」流動應用程式，推出掃瞄六款郵票可玩小遊戲，包括市民自拍「換裝」警隊裝備、反恐閃避球等。

香港郵政明日起（30日）正式發售一套以「我們的警隊」為題的特別郵票及相關集郵品，郵票面值由2元至5元不等。（李慧妍攝）

香港郵政今於警察總部公布「我們的警隊」主題郵票，將於明日（30日）起發售一套六枚郵票，主題包括邊境防衞、罪案偵查、多元文化及平等機會、警察訓練、國際合作及交通管制，面值由2元至5元不等。而一款以警務人員執行任務的情景為主題的郵票小型張，面值為10元。

香港警務處總督察（操練及槍械訓練）盧宜頌介紹，6款郵票展示的警務人員包括水警、快速應變部隊、機場特警、刑事偵緝部、非華裔軍裝警員、反恐特勤隊、交通警察，及警務人員操練情況。而郵票小型張則有衝鋒隊及警犬隊。

香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇（右）指，市民明日可到各郵政局購買相關郵品，包括首日封及特別郵戳。（李慧妍攝）

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香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇指，市民明日可到各郵政局購買相關郵品，包括首日封及特別郵戳。

該款郵票亦有數款手機小遊戲，市民只要使用「香港郵政郵票」流動應用程式，掃瞄經特別設計的六款郵票，其附設的小遊戲就有介紹警隊的工作。李振宇表示，加入AR技術（擴增實境效果），以增加市民對警隊工作了解，包括市民可自拍「模擬角色」，「換上」如機場特警等人員裝備；反恐閃避球則在特定空間內，以躲避閃避球方式，融合反恐意識及國際合作知識等；另有模擬聊天群組，提升市民對網上騙案等罪案的意識。