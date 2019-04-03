【身價飆漲】毛澤東「黑題詞」文革郵票　面值8分拍出47萬人民幣

蘇黎世亞洲（Zurich Asia）上周在本港舉行春季拍賣會，推出逾3000件珍罕郵票、紙幣及錢幣珍品。 其中一枚俗稱「黑題詞」的8分文革郵票，寫有毛澤東向日本工人相贈的題詞，以55.2萬港元成交，換成人民幣約47萬，即其「身價」飆漲近600萬倍。

「黑題詞」在蘇黎世亞洲（Zurich Asia）舉辦的拍賣會上，以55萬2000港元成交。（網上圖片）

「黑題詞」指的是一款在文革期間未正式發行的郵票。其於1968年完成，票面上為毛澤東題詞手跡，左上方印有「中國人民郵政」，左下方印有該票的面值「8分」，因紅底黑字，集郵界俗稱「黑題詞」。

郵票上的題詞，來自1962年9月18日，毛澤東在北京接見日本工人，跟他們進行友好溝通，並親自題詞相贈，內容為：「只要認真做到馬克思、列寧主義的普遍真理與日本革命的具體實踐相結合，日本革命的勝利就是毫無疑義的。應日本工人學習積極分子訪華代表團各位朋友之命，書贈日本工人朋友們。毛澤東1962年9月18日」

從未正式發行 據傳流出量不足10枚

為紀念題詞6周年，當時的中國郵電部（工信部前身）計劃在1968年9月18日發行《毛主席給日本工人朋友們的重要題詞》郵票（即「黑題詞」）。然而，同年9月中共召開宣傳工作會議，討論「如何正確地宣傳毛澤東思想」的問題，會中出現「對外宣傳不要強加於人」，令這款郵票因此夭折，從未正式發行。

亦有傳言指，此郵票未正式發行，日本方面就發表聲明指責中國搞「大國沙文主義」，向日本輸出革命，令它被禁止發行並予以銷毀。但河北保定、石家莊一帶郵局提前對外發售該郵票，才令「黑題詞」在市面出現，但其流出量據傳還不足10枚。