郵政發行警隊主題特別郵票　可用App掃瞄玩遊戲

香港郵政今日（11日）公布，將於本月30日發售一套以「我們的警隊」為題的特別郵票及相關集郵品，市民更可使用「香港郵政郵票」流動應用程式掃瞄六款郵票，透過每款郵票附設的小遊戲了解警隊的工作，郵票定價由2元至5元不等，小型張定價為10元。

香港郵政今日（11日）宣布，一套以「我們的警隊」為題的特別郵票及相關集郵品4月30日推出發售。圖示郵票、郵票小型張和特別郵戳。（香港郵政提供）

為了讓公眾更了解警隊，香港郵政今日（11日）公布將發行一套六枚的特別郵票，主題包括邊境防衞、罪案偵查、多元文化及平等機會、警察訓練、國際合作，以及交通管制，其定價分別由2元至5元不等。另外， 香港郵政亦同時推出一款以警務人員執行任務的情景為主題的郵票小型張，定價為10元。

香港郵政為今次發行的郵票又設計數款手機小遊戲，市民只要使用「香港郵政郵票」流動應用程式掃瞄經特別設計的六款郵票，便可透過每款郵票附設的小遊戲了解警隊的工作，並提升對網上騙案等罪案的意識。

各郵政局明日（12日）起發售正式首日封，每個售價一元三角，特別郵票及相關集郵品同日起在郵政總局、尖沙嘴郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局展出。