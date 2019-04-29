教煮汁涉企圖強姦案　被告稱其狀態未能完事　無錢付事主服務費

女工到小食店新上班，第二天便被要求午夜才回店上班，期間店東被指以教煮醬汁為由，從後熊抱女工，並涉嫌想強姦女工。店東就企圖強姦罪繼續受審，店東在錄影會面反指是女工當晚主動拍他的肚腩，他才順勢攬著女工的腰，又與她到洗手間內欲進行性交，惟因他狀態不佳未能完事，他有就未令事主興致歉，惟他的妻子握其財政大權，他並無錢付服務費，但他強調女工整個過程沒反抗。

被告彭小國被控企圖強姦新到職女工，案件在高等法院審理。（資料圖片）

被告彭小國，60歲，被控一項企圖強姦罪，指他於2017年1月22日在荃灣大窩口企圖強姦現年49歲的女事主X。

指女事主動作古怪

控方今播放被告於去年1月24日錄取的會面紀錄，被告稱當初認為女事主工作時動作古怪、不正常，不想聘用她，但她後來自行到店內主動幫忙，所以讓她試工。

女事主主動拍被告肚腩

被告憶述事發當晚，女事主在工作期間突然拍他的肚腩，被告遂順勢攬著女事主的腰，被告又稱女事主沒作反抗，又笑笑地，故再摸她的私處，被告指女事主當時自行將褲脫至臀部。女主擔心會被人看到，故二人進入店內洗手間。

妻掌財政無錢付服務費

被告自辯時表示，女事主主動引誘，在過程中自行褪下褲子，又以手協助他進入其身體，從沒表現出想逃走的動作，事後更伸手欲向他索性服務費用，但被告表示由於妻子手握財政大權，身上沒錢，故沒向女事主付款，又稱過程中店鋪大門沒關上，而店內燈火通明。

女事主曾稱：返嚟同你算

被告又謂，他在洗手間內指插女事主，女事主發出叫床聲，接著被告感到「興起」，女事主則趴在洗手盤，被告欲進入女事主身體，但「到門口已經出」，事後被告向女事主說：「對唔住，令你掃興。」女事主回道「傻啦」，但女事主離開店鋪時又說「我會返嚟同你算」。被告強調女事主為自願，整個過程沒反抗。

指被告看准事主不敢透露事件

控方盤問時直指事主為保工作而討好、勾引被告的說法不合理，質疑若此事為真，她便不會向家人說被侵犯及報警，且其後亦沒繼續工作。控方續指，被告見事主脆弱及欠工作經驗，認為她不會透露事件，遂為所欲為；被告不同意。

被告堅稱被告好嬌嗲好姣

被告指事主當時友善地拍他肩膊，被問及如何友善，他形容「佢好溫柔咁拍一拍，望住我笑」。他其後再被問事主如何「好嬌嗲」地以手肘碰他的肚，則謂「好姣咁」，又說：「我見佢咁友善引誘我，我淨係攬住佢條腰。」

被告完成自辯，雙方舉證完畢，控方明將進行結案陳詞。

案件編號：HCCC19/2019