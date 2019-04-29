求肝好爸爸病情反覆　仍未有合適肝臟移植　8歲女兒親手畫卡打氣

好爸爸劉恩丞早前突然確診急性肝衰竭，急須找到合適肝臟移植。劉的胞姐今天（29日）透露，劉恩丞仍處於昏迷狀態，病情反覆，更一度未能透過胃喉「進食」，「食咩嘔咩」。她又說，過去一星期，不乏善心人聯絡指有意捐肝，「聯絡過的有30至40人，見了醫生的有10多人，但全部都不合適，我們好灰心。」 生命正在倒數，家人終把劉恩丞的病況告知他8歲的女兒，女兒獲悉後十分孝順，立刻親手畫卡為父打氣，只盼有人願意捐肝救父。

劉恩丞仍然昏迷，急需換肝續命，他太太在一旁照顧，每天更在醫院過夜，寸步不離。（家屬提供）

劉恩丞的姐姐指，弟弟現處於肝昏迷的第二、三期，近日曾發燒，「又發燒，又退燒，又發燒，醫生話可能入面發炎，係唔好嘅跡象。」她稱，弟弟的肝已完全失去功能，依靠儀器維持生命，若有任何內出血則會一發不可收拾，他更一度不能「進食」，「有日用胃喉餵佢食咩都嘔出嚟。」雖然弟弟生命正在倒數，但她強調「未去到話無希望」，因此急需好心人捐肝續命。



屍肝全數因血型不合 未能移植

住院一周，曾出現數個屍肝捐贈，惟因血型不吻合，不適合移植予劉恩丞，而有意活體捐贈的熱心市民為數亦不少，可惜始終因各種原因未能捐肝。劉恩丞姐姐表示，曾有30至40人聯絡她，當中10多人曾與醫生面談，惟有人因家人不支持而未能捐肝；有人因患濕疹需長期服食類固醇，捐肝後肝臟會不勝負荷而被拒；亦有人曾做過上腹手術亦不被允許捐肝等。

劉姐姐直言，最失望是曾有一名50多歲婦人，看上去十分健康，卻被醫生指「年紀大」而不適合捐肝，「醫生話佢年紀較大，要做嘅測試比較多，喺做測試嘅幾日入面，弟弟有機會等唔到，又或者有更合適嘅捐贈者出現時，就會阻住咗個位。」每次當希望出現，最後卻換來一次次的失望，劉姐姐坦言很難受，「個門檻好高，令我哋每次都好灰心。」

劉恩丞8歲女兒得悉爸爸患病後，親手繪畫打氣卡，為父親加油。（家屬提供）

劉恩丞育有一女，惟家人早前未敢向女兒透露爸爸病況，直至前天終告知，女兒昨天探望父親，如釋重負，「她本身諗好多嘢，唔明點解爸爸唔見咗，而家知道爸爸病咗，心情平靜咗。」8歲的女兒十分孝順，昨晚在家親手繪畫打氣卡為父親加油，只願有善心人捐肝救父，爸爸重拾健康，可再一起遊玩。

劉姐姐表示，起初醫生說弟弟只餘48小時生命，但奇跡地靠意志過了一周。由於近親及摯友都證實未能捐肝，現只可公開呼籲：