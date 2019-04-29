8歲女童訪廣西後發燒　確診侵入性腦膜炎雙球菌入血　情況穩定

衞生署衞生防護中心調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名8歲女童，她潛伏期內曾到廣西，其家居接觸者至今沒有出現病徵。 防護中心提醒，腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎；市民應該時刻保持衛生，勤洗手。

女童入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。（資料圖片）

衞生防護中心指，一名過往身體健康的8歲女童，自4月25日起發燒，同日到東區尤德夫人那打素醫院入院接受治療。其血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，她現時情況穩定。

中心發言人表示，病人於潛伏期內曾到廣西，其家居接觸者至今沒有出現病徵，現仍在調查。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。但由於臨床病徵並不一致。當病人證實感染時，須盡快接受抗生素治療。



細菌入血入腦可致命 病人須服抗生素

當腦膜炎雙球菌入侵血液，即腦膜炎雙球菌血症；包圍腦部及脊髓的內膜，即流行性腦膜炎時，可引致突發性發燒、劇烈頭痛等，嚴重者或致命。

要預防腦膜炎雙球菌感染，中心呼籲市民要保持衛生，包括用梘液和清水正確洗手，打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎等；若感到不適，應立即求診。

疫苗未納入計劃

根據中心資料，腦膜炎雙球菌疫苗已在香港註冊，如須在旱季逗留在撒哈拉沙漠以南地區的人士可考慮接種腦膜炎雙球菌疫苗。此外，前往沙地阿拉伯回教聖地朝聖的人士，亦須攜帶腦膜炎雙球菌四價（A、C、Y和W135型）疫苗接種記錄，該記錄必須於抵達當地前10天至3年內發出。

不過，中心指只前往高度流行地區作短期旅遊或公幹，而不須於擠逼場合與當地群眾接觸的旅遊人士，一般不須接種腦膜炎雙球菌疫苗，現時亦未有足夠數據支持將腦膜炎雙球菌疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」。