西九文化區預計未來三個年度赤字達31億　議員狠批：洗錢似倒水

西九文化區管理局早前預料，料2019/20至2021/22年度累計錄得的折舊前營運赤字達31.4億元，又稱2018/19年度營運赤字達2,700萬元，計劃向外借貸。 立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今日（29日）開會討論其財務狀況 ，被議員批評「蝕到入肉」。西九文化區管理局董事局主席唐英年指出，當西九地庫工程獲得撥款，料完工後可開展上蓋的商業項目，增加收入。

西九文化區管理局董事局主席唐英年指出，當其地庫工程獲得撥款，料峻工後可開展上蓋的商業項目，令收入增加。（資料圖片）

唐英年：應慳則慳、應洗則洗

唐英年指出，他們一直以「應慳則慳，應洗則洗」為宗旨，又稱文化藝術設施不單是賺錢項目，有助提升社會地位。他強調，現時的西九文化區財政模式，即以餐飲娛樂等商業項目補貼文化設施，仍然是穩健模式。

民主黨立法會議員鄺俊宇形容，西九文化區「洗錢似倒水」、「蝕到入肉」，又稱西九入不敷支，猶如無底深潭。

唐英年說，西九文化區綜合地庫的工程部份，早前因給予高鐵作裝卸區，故延誤兩年推行，造成「時間錯配」。由於地庫工程遲遲未展開，故上蓋設施亦難以動工，難靠現有的商業設施令收入增加。他說，當地庫工程獲得撥款，料峻工後可盡快達到收支平衡。

建築成本高於估算

西九文化區管理局在2008年獲立法會一筆過撥款216億元，用作建造設施等設施。不過，管理局指出，撥款只足夠應付第一批和部分第二批設施的設計及建造成本，其他工作需立法會再批出撥款。

唐英年指出，早年批出的216億元，是基於2006年的估算，當時估算每年的建築成本會增加2%，但現時卻達8%；投資回本亦由當初估算的6.1%，降至3.1%，做成龐大差額。他續指，政府近年以300億元批出啟德體育園場地，直言：「西九文化區咁多嚿嘢，216億，有咩可能真係起得曬？」