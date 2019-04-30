【逃犯條例】郭榮鏗稱倘條例通過台灣不會接受　梁美芬籲珍惜時間

台灣殺人案疑犯陳同佳昨日（29日）下午在高等法院被判囚29個月，保安局局長李家超指，預計陳最快會今年10月獲釋。公民黨立法會議員郭榮鏗認為，法官的判決顯示《逃犯條例》修例的緊迫性減低，他強調即使通過條例，台灣亦因應不接受「一個中國」原則，不會簽署條例，質疑沉積20多年的問題，為何突然要7月份草草通過。 經民聯立法會議員梁美芬則認為案件判決合理，強調每次討論《逃犯條例》均有觸發點，認為應盡快處理台灣事件及堵塞法律漏洞，呼籲反對派珍惜開會時間，提出改善方案的意見，讓政府透過對答解釋方案。

民陣公布剛過去周日(30日)共有13萬人上街反對修訂《逃犯條例》，梁美芬今早在香港電台《千禧年代》中稱重視且理解上街的憂慮意見，她坦言：「比我想像中的人數多」，她不否認或有議員會因上街人數多而改變想法，但因應政府有聽她的意見，她會支持方案，即使條例有改善空間。

梁美芬又指過去曾多次討論《逃犯條例》，包括1999年的張志強案（一名13歲男童被綁架及撕票）及2004年德福花園謀殺案等等，每次的討論都有觸發點，她呼籲郭榮鏗勿再引用外國意見，指部分市民或被誤導。梁美芬又指希望今日立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會中可選出委員會主席，盡快開始討論。