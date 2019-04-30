【逃犯條例】郭榮鏗稱倘條例通過台灣不會接受　梁美芬籲珍惜時間

台灣殺人案疑犯陳同佳昨日（29日）下午在高等法院被判囚29個月，保安局局長李家超指，預計陳最快會今年10月獲釋。公民黨立法會議員郭榮鏗認為，法官的判決顯示《逃犯條例》修例的緊迫性減低，他強調即使通過條例，台灣亦因應不接受「一個中國」原則，不會簽署條例，質疑沉積20多年的問題，為何突然要7月份草草通過。
經民聯立法會議員梁美芬則認為案件判決合理，強調每次討論《逃犯條例》均有觸發點，認為應盡快處理台灣事件及堵塞法律漏洞，呼籲反對派珍惜開會時間，提出改善方案的意見，讓政府透過對答解釋方案。
民陣公布剛過去周日(30日)共有13萬人上街反對修訂《逃犯條例》，梁美芬今早在香港電台《千禧年代》中稱重視且理解上街的憂慮意見，她坦言：「比我想像中的人數多」，她不否認或有議員會因上街人數多而改變想法，但因應政府有聽她的意見，她會支持方案，即使條例有改善空間。
梁美芬又指過去曾多次討論《逃犯條例》，包括1999年的張志強案（一名13歲男童被綁架及撕票）及2004年德福花園謀殺案等等，每次的討論都有觸發點，她呼籲郭榮鏗勿再引用外國意見，指部分市民或被誤導。梁美芬又指希望今日立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會中可選出委員會主席，盡快開始討論。
公民黨立法會議員郭榮鏗認為，法官判決顯示《逃犯條例》修例的緊迫性減低，促政府撤回逃犯條例修訂。（資料圖片）
斥李家超是「人肉錄音機」
郭榮鏗在節目中反問梁美芬稱，沉積20多年的問題，為何突然要緊急於7月且草草通過？他又指與香港有國際雙邊協議的國家亦就議題表示關注，影響香港的國際地位；他續指香港為國際城市，應向國際交代。他直斥梁美芬「唔好扮理性討論」，又指李家超只是「人肉錄音機」，在立法會中一直重覆答案，他強調討論地點可以在任何地方進行，但立法會討論則會因主席劃線及減少發問時間，導致討論難以進行。郭榮鏗呼籲政府撤回逃犯條例修訂，從善如流，又指特首林鄭月娥勿再一意孤行，違反參選承諾。