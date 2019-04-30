【逃犯條例】陳同佳案判刑更有利政府？　料立法會開快車審議

涉嫌在台灣殺死女友後潛逃返港的陳同佳，早前承認4項洗黑錢罪，昨日（29日）在高等法院，被判囚29個月，料最快本年10月獲釋。立法會現正審議逃犯條例修訂法案，惟今日再度舉行選主席環節，有建制派坦言對能選出主席不樂觀，預料本周五需要在內務委員會處理，但相信不會「出辣招」直接將法案交由大會處理。 有泛民中人昨日聽聞，一旦明日未能選出主席，建制派打算於下周二召開內會特別會議，處理選主席一事；有建制派則對不予否認，強調要「見步行步」。

被告陳同佳認4項洗黑錢罪，被判入獄29月。（梁鵬威攝）

逃犯條例源自陳同佳案，因陳同佳早前在警誡下，已承認在台灣殺害女友潘曉穎，惟其罪行不在香港發生，律政司未能起訴，港台之間亦沒有司法互助及引渡協議，未能移送他到台灣受審。

保安局早前提交逃犯條例修訂法案，原定本月中召開第一次會議，唯最終未能選出主席。今日的會議續由最資深的立法會議員，民主黨涂謹申主持。有建制派坦言對今日會議能選出主席不感樂觀，估計要到周五的內會才能處理，而昨日的判刑意味著陳同佳最早可於10月獲釋，計及立法會於7月休會、10月復會，即法案需要於休會前通過，「死線」不變，意味法案委員會需於5月底完成審議工作，立法會需要「開快車」加會審議。

建制派早前討論如何應對泛民拉布，有激進派提議將法案繞過法案委員會，直接交上大會討論，但此舉被評為「太辣」，恐怕令人感到立法會失卻審議法案權力，惹起民情反彈，故估計只會備而不用。而內會負責監察法案委員會審議，建制派其中一招，是由內會主席李慧琼取而代之負責選舉主席。

經民聯立法會議員梁美芬指，議員可以在法案委員會向官員提問，討論問題，亦可讓不了解法案的公眾人士更為了解內容，化解不必要誤會，故不同意繞過法案委員會。保安局前局長、新民黨立法會議員葉劉淑儀同樣希望7月前通過法案，又認為遊行人數多是意料中事，因反對派近日用盡全力催谷。