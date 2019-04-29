【逃犯條例】譚耀宗指修例刻不容緩　應在七月休會前通過

台灣殺人案疑犯陳同佳今天因洗黑錢案被囚29個月，扣除被扣押的時間，料最快今年10月可重獲自由，特首林鄭月娥今天指《逃犯條例》修例刻不容緩。 全國人大常委譚耀宗同意林鄭的說法，認為應在立法會七月休會前，通過《逃犯條例》修例，否則陳同佳「十月就放出嚟，咁就麻煩啦」。

警務處前處長、全國政協委員鄧竟成被問到《逃犯條例》修例時，他僅稱修例可解決現在無法解決的問題，修例是需要的。（羅君豪攝）

譚耀宗今天出席粵港澳大灣區青年協會舉辦的慶祝五四運動100周年暨第二屆會董就職典禮。被問到《逃犯條例》修例，他指七月初的假期比較多，立法會則需在七月中休會，認為《逃犯條例》修例最理想是在休會前通過，他直指修例「真係刻不容緩」，陳同佳「十月就放出嚟」，形容「咁就麻煩啦」。

民陣昨天發起遊行，有十三萬人參與，被問到政府應否因此讓步，他認為姑勿論遊行人數多少，巿民的確關注《逃犯條例》修例，認為巿民關心和憂心可能是基於對法例理解的問題，但相信透過政府的解釋，可以幫助巿民增加對法例的理解。

有建制派醞釀於五月內通過修例，譚耀宗指這些只是部分議員的想法，認為立法會法案委員會應盡早開展審議，讓政府在過程中解釋有關修例的內容，希望議員實是求是，盡快啟動審議工作。

警務處前處長、全國政協委員鄧竟成被問到《逃犯條例》修例時，他僅稱修例可解決現在無法解決的問題，修例是需要的。

在慶祝五四運動100周年暨第二屆會董就職典禮之上，只有譚耀宗的演辭就五四運動有較多著墨。他回想國家在一百年前很貧窮和落後，當時有青年立志救國，作了很多犧牲，指這一群先烈前輩也想不到，1949年新中國成立後，在最近70年取得重大成就，成為世界第二大經濟體，並得到很多國際朋友和國家支持，好像最近在北京舉行的一帶一路國際論壇，很多國家元首出席支持。