市價52折居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑，揀樓即將踏入最後階段。早前綠白表的「家有長者」、白表家庭申請者的配額已用盡，今日（30日）綠表家庭購買了12個單位，並且已完成揀樓程序。 房委會已發信予首批可揀樓的綠表及白表單身申請人士，本周五(5月3日)約有100位綠表及白表單身申請者獲邀揀選居屋單位。今期居屋綠表及白表單身單位配額共400個，其中逾14.55萬個白表單身申請者，由於只有200個單位可選購，預料競爭極為激烈。 此外，值得留意的是，由於凱樂苑及啟朗苑的單位早已售罄，即單身人士只有較偏遠的裕泰苑可選；而剩下的412個單位大多屬最細單位，有部份更為露天上落客貨的停車位，甚至對正垃圾回收室。

早前綠白表的「家有長者」、白表家庭申請者的配額已用盡，居屋揀樓即將踏入最後階段。（資料圖片）

累計售出4031個單位

房委會今日邀請6,700位綠表家庭申請者到場揀樓，結果119位申請者到場揀樓，並購買12個單位。據資料顯示，今期居屋於2月28日起開始揀樓，至今日(30日)共有4031個單位成交，當中綠表2092個及白表1939個。由於可供出售予綠表及白表家庭申請者的單位已全部被選購。房委會表示，周五(5月3日)開始安排單身申請者選樓。

9成屬細單位 部分面向露天上落客貨車位

凱樂苑及啟朗苑於4月中時已售罄，現時只剩下東涌裕泰苑。連同計及已選單位，裕泰苑只餘下412伙單位未被選購，佔整體單位約3成。

現時剩下的400個單位中，逾9成都是面積約275至319平方呎的最細單位，僅小量單位屬於374至400多平方呎，且分佈低層及中層。

值得留意的是，剩下部份單位中，除了面積較細外，或有機會眺望斜坡上的零散山墳；亦有些單位面向露天上落客貨的停車位，料可能會有噪音問題。同時，更有單位對正樓層的垃圾回收室。

+ 7 + 6 + 5

下期居屋4871伙5月推售

今期居屋申請收到27.2萬份申請表，白表申請者有23.6萬份，綠表申請者則有3.6萬份，申請宗數破歷史新高。其中單身申請者佔逾15萬份，白表佔95%，即14.55萬份。在綠白表比例各半下，申請配額分別只有200個，即14.55萬白表單身者，要爭200個單位。

此外，房委會早前已決定今年5月推售新一期居屋，涉及6個屋苑共4,871伙，以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，單位實用面積由約276平方呎至約568平方呎。