【新居屋2018】再有撻訂！凱樂苑第一滴血　料買家遭殺訂最多35萬

房委會2018年推售的五二折居屋，早於2月28日起揀樓。不過，按成交紀錄冊顯示，今期樓王所在的長沙灣凱樂苑，今日（9日）錄得首宗撻訂，單位位於A座高層，售價350.2萬元，買家料被沒收至多約35萬元訂金。連計啟德啟朗苑於上月29日錄得的撻訂紀錄，今期居屋累計已有兩宗終止買賣合約個案。

按成交紀錄冊顯示，凱樂苑今日（9日）錄得首宗撻訂。（資料圖片）

售價350萬望樓景

該單位已上月13月成交，位於凱樂苑A座39樓9室，售價350.2萬元，望向內園樓景，買家今日撤銷買賣協議。據價單所示，單位實用面積達477平方呎，呎價為7,343元。

凱樂苑共有五座，部分單位可享無敵海景。（資料圖片）

白表買家損失訂金較綠表多一倍

若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約35萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約17.5萬元。

今期居屋首宗撻訂出現在啟朗苑，但該單位已被搶購。（資料圖片）

啟朗苑被撻訂單位已再售出

早在上月29日，啟朗苑亦同樣有單位被撻訂，單位位於B座高層，成交價為218萬元，不過，單位翌日已再被選購。現時啟朗苑的A及C座單位已全部售罄，只剩下B座95伙，單位全部為細單位，實用面積不足300平方呎。

今期樓王 凱樂苑高層享無敵海景

今期居屋推售三個屋苑，共逾4,000個單位，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，售價介乎118萬元至468萬元，而樓王正正在凱樂苑，為E座39樓17室，可享無敵海景，日後前方豪宅建成後亦不受阻。

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