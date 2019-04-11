明年起居屋市區盤僅佔8%　公屋聯會憂未來兩年供應失衡

房委會下月推售4871伙居屋單位，涉及6個屋苑包括何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑，但公屋聯會關注扣除該批單位後，未來兩年只有約1萬個居屋可供推售，且不足一成為市區盤，擔心會出現供應失衡情況。 身兼立法會房屋事務委員會主席的房委會委員柯創盛亦指，餘下約1萬個單位大多數集中在沙田，顯示居屋供應出現「區域斷層」，可能影響到市民申購選擇，促請政府未來要妥善規劃居屋供應分布安排。

粉嶺皇后山三期共提供3,200個居屋單位，是其中一個主要供應項目。(資料圖片)

市區僅餘鑽石山第三期​

房委會今年推售的居屋，質量可謂近年之冠，因既有何文田居屋「樓王盤」，可供選購屋苑數量亦屬多年來最多，不少更鄰近港鐵站或享開揚景觀。然而，公屋聯會關注現時政府已披露的資料中，未來兩年估計合共有1.08萬個居屋「應市」，即每期平圴有約5,000個單位推出。

這批約1萬個單位分布6個項目，包括沙田火炭禾上墩街和安睦街第一期 、北區皇后山第三期 、沙田馬鞍山路、東涌第54區及鑽石山第三期等，當中大多數單位座落於新界，市區單位只佔8%。

↓部分仍未推售居屋↓

柯創盛：居屋供應恐現「區域斷層」

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，這批屋苑除了鑽石山項目外，其餘都並非市區項目，除擔心市值折扣價會升至市值6折，令申購者需支付更高樓價外，吸引力亦難與上期和今期居屋比較，申請反應或難及得上這兩期居屋。

他估計只有待房協和房委會在啟德及安達臣道的資助出售項目在2022年或以後推出，市民才可以申購位置較佳的居屋「筍盤」。

至於柯創盛則指，除公屋供應出現樽頸，他亦關注居屋等資助出售項目供應，在未來數年會否出現「無以為繼」和「區域斷層」情況，因近期居屋申請屢創新高，顯示市民對資助置業需求殷切； 同時最近兩期居屋不乏位置良好的項目，但未來兩年則明顯遜色，希望政府可以正視有關規劃情況。

↓2019年推售居屋一覽↓

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↓2022年後可推售資助出售項目↓