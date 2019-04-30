市價52折居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑，揀樓即將踏入最後階段。早前綠白表的「家有長者」、白表家庭申請者的配額已用盡，據悉今日（30日）可供綠者家庭申請者選購的配額，已剩餘7個。 據了解，房屋署已發信予首批可揀樓的綠表及白表申請人士，在本周較後時間開始揀樓，即他們最快周四（2日）可以揀樓。今期居屋綠表及白表單身單位配額共400個，其中逾14.55萬個白表單身申請者，由於只有200個單位可選購，預料競爭會極為激烈。 此外，值得留意的是，由於凱樂苑及啟朗苑的單位早已售罄，即單身人士只有較偏遠的裕泰苑可選；而剩下的412個單位大多屬最細單位，有部份更為露天上落客貨的停車位，甚至對正垃圾回收室。

早前綠白表的「家有長者」、白表家庭申請者的配額已用盡，居屋揀樓即將踏入最後階段。（資料圖片）

房委會今日邀請6,700位綠者家庭申請者到場揀樓。據了解，他們的可用配額只剩下7個。若他配額用罄，單身人士最快可在周四(2日)揀樓。消息指，房屋署已發信通知首批綠表及白表單身人士，可在未來兩日前來揀樓。

另外，若所有家庭申請者獲安排選樓後，仍然未能用光全部配額，餘下單位會按50:50的比率，撥歸綠表及白表的單身人士選購。

9成屬細單位 部分面向露天上落客貨車位

凱樂苑及啟朗苑於4月中時已售罄，現時只剩下東涌裕泰苑。連同計及已選單位，裕泰苑只餘下412伙單位未被選購，佔整體單位約3成。

未計今日或被綠表家庭申請者買下的7個單位，現時剩下的400多個單位中，剩下逾9成都是約275至319平方呎的最細單位，僅小量單位屬於374至400多平方呎，且分佈於低層及中層。

值得留意的是，剩下的部份單位，除了面積較細外，或機會望到斜坡上的零散山墳；亦有些面向露天上落客貨的停車位，料可能有嘈音問題。同時，更有單位更對正樓層的垃圾回收室。

+ 7 + 6 + 5

下期居屋4871伙5月推售

今期居屋申請收到27.2萬份申請表，白表申請者有23.6萬份，綠表申請者則有3.6萬份，申請宗數破歷史新高。其中單身申請者佔逾15萬份，白表佔95%，即14.55萬份。在綠白表比例各半下，申請配額分別只有200個，即14.55萬白表單身者，要爭200個單位。

此外，房委會早前已決定今年5月推售新一期居屋，涉及6個屋苑共4,871伙，以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，單位實用面積由約276平方呎至約568平方呎。