休班警教朋友騙多類保險　官指有預謀兼多次犯案　判囚11月

警員涉嫌教唆當散工的友人，訛稱旅遊失物、家居有損失等，多次向保險公司索償，被控共11項串謀詐騙、欺詐及企圖欺詐罪。裁判官今（30日）指他利用保險公司不會深入調查申索個案而多次犯案，且他負責計劃細節刑責較其同黨重，判囚11個月，並須向保險公司全數賠償近1.5萬元。

被告詹廣信欲當控方證人遭控方拒絕。（馮家淇攝）

36歲警員詹廣信，被控11項罪名，即2項串謀詐騙罪、2項欺詐罪及及7項企圖欺詐罪。

被告表示羈留期間寫了一封求情信，指父親身體欠佳，望可早日回家並改過自新，又稱可即時歸還騙款。

看準保險公司不作深入調查

裁判官認為案情嚴重，指被告有預謀、有計劃、有同黨，多次犯案。他續指，保險公司為加快處理申索及減低經營成本，不會深入調查申索個案，被告卻利用這點欺詐。他謂被告計劃細節，角色比同黨重。官以監禁21周作量刑起點，因被告認罪、曾表示可轉為控方證人及願全額賠償，最終判囚11個月，及下令要他向保險公司賠償近1.5萬元。

另一被告入獄8星期

案情指，被告與好友曾憲楊於2014年6月至2016年8月期間訛稱遭受財物損失，騙取大新保險有限公司合共港幣約4.2萬元賠償。兩人又於2017年1月至9月間，向安盛保險有限公司、中銀保險有限公司、以及三井住友海上火災保險有限公司訛稱遭受財物損失，企圖誘使上述公司支付約2.5萬港元賠償。曾另於2016年7月至2017年1月，與被告共同詐騙安盛賠償2萬元。曾憲楊早前承認串謀欺詐等9項控罪，被判入獄8星期。

案件編號：ESCC348/2019