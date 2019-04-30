收藏家葛師科稱受失實陳述影響下投資　求法庭撤銷3億元協議

資深收藏家葛師科早前捲入巨額倫敦金騙案，有指其損失高達5.8億元。葛師科昨日(29日)入稟高等法院，循民事途經控告三人。他在入稟狀指自己受失實陳述影響，而簽訂多份協議，包括以他的11件「天民樓」珍藏作扺押品，向他人借款。此外，葛亦在失實陳述下向他人轉帳，涉款逾3億元。葛現要求法庭撤銷涉案協議，並取回11件「天民樓」珍藏和獲賠償。

葛師科祖籍成都，是收藏界無人不識的「天民樓」主人 。（資料圖片）

原告為葛師科，被告分別為林萬璋、鄧國鵬和歐陽可森。

以11件珍藏作抵押

入稟狀指，葛師科受不實陳述影響，於2017年6至12月間四度和鄧達成協議，葛以11件「天民樓」珍藏作抵押品，包括「清雍正過枝福壽紋盤」和「明永樂青花扁腹緩帶葫蘆瓶」，而鄧則借款予葛。

借款後轉帳卻落入他人手

葛師科再於2017年6月至2018年5月間，把上述借款等合共2.83億元轉帳予他人。款額被指稱會轉帳至林萬璋和匯彰環球集團有限公司，惟入稟狀指款項從沒有轉帳予林和匯彰，實際上當中1771萬元落入鄧的戶口。

葛亦在不實陳述影響下，向鄧和歐陽分別支付1520萬和3460萬元。此外，葛於2018年5月和鄧簽約，葛把涉案的「天民樓」珍藏以低價轉讓予鄧。

要求法庭取消借款及轉讓協議

入稟狀要求法庭撤銷涉案的借款和轉讓協議，並頒令鄧把涉案的11件珍藏交還予葛師科。此外，入稟狀要求各被告賠償葛因失實陳述而招致的損失，歐陽可森亦需交回涉案的3460萬元

案件編號：HCA743/2019