【颱風山竹】杏花邨建1.2米高圍牆擋海浪　區議員倡多加阻水板

超強颱風「山竹」去年9月中襲港，多個本港低窪及沿岸地區受風暴潮和巨浪侵襲，設施嚴重受損。為加強本港基建的防災能力，政府將在易受越堤浪影響的地點，如杏花邨、小西灣興建圍牆等設施。 杏花邨區議員何毅淦表示，該區的工程已開展，將興建1.2米高的圍牆，料於6月竣工。不過，他擔心未能阻擋如「山竹」般高的海浪，建議於圍牆加設可拆除的阻水板。

杏花邨去年遭「山竹」蹂躪後的情況。（資料圖片／李澤彤攝）

將軍澳海濱公園建防浪牆

多個政府部門今日（30日）聯合遞交立法會的文件顯示，政府已制訂短、中、長期方案，以應付未來超強颱風吹襲對基建的挑戰。首先，建築署會在易受越堤浪影響的地點，包括將軍澳海濱公園和小西灣海濱花園採取緩減措施，如沿將軍澳海濱公園興建防浪牆。康文署根據土木工程拓展署和渠務署提供的專家意見，在杏花邨遊樂場和小西灣運動場興建堅固的花糟或圍牆。

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杏花邨區議員何毅淦表示，杏花邨將在距離海堤的地方興建1.2米高的圍牆，以防止海水湧入。何毅淦引述建築署指，當海水經過11米的距離後，有足夠空間排出海面。翻查資料，「山竹」吹襲香港期間，天文台於鰂魚涌/北角錄得最高潮位高達3.88米，何毅淦擔心圍牆未必能抵擋如「山竹」般的超強颱風。他已向康文署建議，若圍牆有足夠承托力，可加裝一個50厘米的臨時阻水板，以抵禦海浪，正等候康文署回覆。

政府將於杏花邨興建1.2米高的圍牆，抵擋海浪。（區議員何毅淦提供）

除上述地點外，土木工程拓展署會協助渠務署加固於西貢污水處理廠和鴨脷洲基本處理廠的海堤，並大致完成在香港仔防波堤和柴灣防波堤的維修工程，及正在已修復的防波堤上進行安裝預製混凝土弱波石的工程，以加固其結構。

此外，政府將託顧問研究，識別因氣候變化而出現極端天氣期間受強烈風暴吹襲的低窪和當風沿岸地區，以及制訂改善方案。該署預期於今年第二季展開研究，於2020年第四季完成。