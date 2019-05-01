一成視力婦劏房高危生活　方樹泉孫助滅蝨：政府應予安全生活人權

看見這位中年婦人，本港老牌地產商協成行創立人方樹泉的孫方文雄，也不禁動容。婦人獨居於觀塘一間有廚有廁有閣樓的「套房劏房」，月租2,000餘元，但面積僅40平方呎，她每日要爬一條直梯上落閣樓睡房；她所住大廈沒有升降機，出門要上落九層樓梯，扶着扶手上落，一步一驚心，原因是她的雙眼視力只餘一成，近乎失明。 現任協成行董事總經理的方文雄，透過團結香港基金的「民生無小事」計劃，為該位女士家居除木蝨而認識她，承諾協助她找專科醫生給予治療意見。香港這個富裕城市，但有百萬人每月的生費少於5,000元，方文雄對社會貧富懸殊而氣憤，批評政府坐擁資源，卻未能助窮苦基層過「安全」生活。

方文雄（左）參加「民生無小事」計劃，親身到基層居民家中協助解決生活難題。（團結香港基金提供圖片）

團結香港基金於2017年成立「商社聚賢」平台，凝聚商界領袖關心社會，推動社會創新，有逾120位商界高層參與，由行政會議召集人陳智思任平台召集人。去年推行名為「民生無小事」的計劃，推動參與企業協助基層解困，各團隊必須在一星期內，為基層市民解決一件每日面對的生活難題。

去年有五間公司響應，協成行是其中一間，針對劏房戶有家歸不得情況，協助他們除木蝨及改善室內高溫問題。

協成行團隊想到在風扇後加一排可重用冷凍劑，即變成廉價版冷氣。（團結香港基金提供圖片）

研「土炮除蝨套裝」 助劏房老伯安枕

在灣仔區劏房居住的80歲林伯，因與妻子的婚姻手續問題無法申請公屋。每到夏天，他都不願留在家中，除了房間如焗爐，晚上還受木蝨侵襲，難以入睡。協成行隊伍一來為他加裝掛窗式抽氣扇，在風扇加裝可重用冷凍劑，變成廉價版冷氣；在殺木蝨後，在門框加了一門擋，阻擋木蝨重臨。由去年7月以來，木蝨明顯減少，林伯終可在家安睡。

林伯個案成功後，協成行自費採購了300套、每套550元的「土炮除蝨套裝」派給深水埗劏房戶，未來擬將套裝公開，讓有需要劏房戶及機構自行組裝。

「民生無小事」計劃四個項目： 項目 參與公司 劏房大改造，為劏房戶解決高溫及木蝨問題 協成行 為獨居長者設計床邊保置裝置，減免跌倒受傷 中國飛機服務 結合聲波、氣味及老鼠擋，助天台戶及劏房戶建「無鼠之家」 信和集團 為居於勵德邨及美東邨長者，於開放式露台設置可遮風擋雨的活動裝置，並安裝自動感應LED燈 新鴻基地產及亞洲保險

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社工話已唔錯，有廁所，算係套房！ 協成行董事總經理方文雄引述社工對劏房婦人家居的形容

婦人上落閣樓睡房爬鐵梯 上樓行九層樓梯

方文雄跟隨公司下屬不止到過林伯家中，也到其他劏房戶家中除蝨，因而遇上該位近乎失明的獨居中年婦人。他不諱言婦人是來港數年的新移民，與丈夫離婚，在內地時因紅眼症治療失誤，導致雙眼視力變差，聯合醫院的醫生已向她直言，難以醫治。

婦人在40平方呎劏房住了一年，斗室有「兩層」，下層有廚房及廁所，上層是睡房，上落靠一條有六七級的直梯；她每日自己煮食、洗衣服，落樓要走九層樓，而她僅餘一成視力。「社工話已唔錯，有廁所，算係套房！」方文雄昨出席團結香港基金傳媒午宴時引述社工所言，對「唔錯」的形容詞感到難以置信，「睇到好心噏，希望幫得一個得一個。」

婦人未允與他們合照，他最擔心婦人近乎失明，擔心煮食不慎引致火警，或是滾落樓梯無人知，因此他要求社工助婦人向醫院索取醫療報告，以便助她向眼科專科醫生查詢能否救治雙眼。

方文雄認同政府應增建公屋，才能協助基層走出困局。（倪清江攝）

政府唔係冇資源，應協助佢安全生活，呢個係human rights（人權）。 協成行董事總經理方文雄認為政府應更加協助窮苦基層

父親方潤華擁有百億資產，作為方家第三代，方文雄不愁衣食；但目睹該婦人爭紮求存，帶來很大衝擊，「好多嘢自己相對好好多，睇醫生唔駛好似等政府醫院咁排。一個人有病痛，唔好話等一個月先睇醫生，睇一個小時都好辛苦……佢（婦人）每日模模糊糊生活，面對嗰種挑戰同風險，真係好慘。政府唔係冇資源，應協助佢安全生活，呢個係human rights（人權）。」

雖是地產商，但方文雄也認為必須增建公屋，才能協助基層走出困局。「社會好唔平衡，富有嘅人好多，但窮人有百萬，每七人就有一個每月生活費少於五千蚊。政府唔好漏低呢班人喺社會唔理，唔係佢哋唔想努力，而係上流唔到，現在同七、八十年代唔同，上流機會缺乏，包括對年輕人都係。」

團結香港基金總幹事鄭李錦芬表示，推動「民生無小事」計劃，是希望可民間做「實驗」，向政府展示成功個案，值得規模化，推動政府幫助基層解決生活問題，勞工及福利局局長羅致光已得知項目資料，今年6月再招募更多企業加入。「商社聚賢」平台陳琦強調，計劃不是要令基層可變成大富大貴，「而係希望佢哋生活可以好少少。」