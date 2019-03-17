劏房户叫苦連天　扶委會委員促官員試住劏房 ：體驗民間疾苦

本港房屋問題水深火熱，逾21萬人居於劏房，有民間組織今（17日）於榕樹頭下合辦扶貧公聽會，不少劏房戶大吐苦水，要求港府加快建屋以外，增設租務管制及租金津貼，更有基層不諱言，在住屋困境下萌生「絕望」念頭，追問港府是否迫令基層以死相脅。應邀出席的多位扶委會委員紛認同，港府必須務實解決本港房屋難題，亦有委員期望港府官員試住劏房一星期，體驗民間疾苦，令施政更務實、「貼地」。

「社福抗貧聯盟」今（17日）於榕樹頭下聯合舉行民間扶貧公聽會，近百名基層及市民出席表達意見。（陳淑霞攝)

由多個民間團體組成的「社福抗貧聯盟」聯合舉行民間扶貧高峰會，討論照顧者支援政策、房屋及青年議題，多位扶貧委員會委員包括鄺俊宇、鄧家彪、周佩波、劉愛詩等應邀出席，立法會福利界議員邵家臻亦有到場，另不少街坊出席反映看法。

劏房戶：入監獄或者更舒服

有中年女士現時居住於劏房，她大嘆每呎租金媲美豪宅，但環境惡劣：「有時真係會諗，入監獄或醫院住，分分鐘仲舒服。」她認為，港府拒設租務管制是問題癥結，任由劏房租金淪「海鮮價」，基層受累。另一居於葵涌劏房的女士則指，區內並非沒有土地，現有一間空置校舍，但政府拒用，「係咪想多啲人跳樓，先比間屋我哋？」

鄺俊宇認為，政府必須大刀闊斧，始能化險為夷，否則未來或由房屋問題，轉化成管治危機，令民怨加深。（陳淑霞攝)

扶委會成員、立法會議員鄺俊宇指，自己擔任區議員10多年，目睹房屋是區內不少街坊及夫婦的「第三者」，令不少家庭被迫拆散。他又批評，港府每年興建15,000個公屋新單位，是杯水車薪，難追上輪侯冊；而當局未善用閒置土地，令問題加劇，他認為政府必須大刀闊斧，始能化險為夷，否則未來或由房屋問題，轉化成管治危機，令民怨加深，「修身、齊家都未做到，咁點樣治國、平天下？」

曾住過劏房的扶委會委員、社企「加油香港」創辦人兼主席周佩波（右二)直指，本港官員宜試住劏房一星期，感受民間疾苦。（陳淑霞攝）

另一委員周佩波則認為，港人羨慕新加坡住屋情況，但當地組屋實是向本港借鑑，惟本港目前卻陷住屋困局，不少人需居劏房，他質疑港府思維「離地」，期望政府官員可試住劏房一星期，以作體驗，「真正咁感受民間疾苦，唔係閂埋房門，嘆冷氣。」

鄧家彪認為，現階段只談覓地起樓並無意義，「要喺租金市場做多啲」，始能解決燃眉之急。（陳淑霞攝)

委員鄧家彪則指，民間不少聲音倡議設立租務管制、租金津貼及空置稅，但政府只做了半樣，「只係樓花肯做空置稅」，他又認為，現階段只談覓地起樓並無意義，「要喺租金市場做多啲」，始能解決燃眉之急。

蔡海偉表示，房屋問題是本港痛點。（陳淑霞攝)

同是扶委會委員、社聯行政總裁蔡海偉表示，房屋問題是本港痛點，他本人亦見過不少個案輪候公屋長逾6至7年。而社聯推出社會共享房屋計劃，曾被質疑社聯此舉是不務正業，「點解無啦啦走去起樓？」，但他認為可有助紓緩劏房户等不適切住屋問題。

有年輕藝術家以一毫子作喻，指不少港人視貧窮如一毫子般，視若無睹，冀喚起大眾反思，多名扶委會委員包括鄺俊宇、周佩波、劉愛詩及立法會議員邵家臻，體驗其裝置藝術。 （陳淑霞攝)

民間高峰會亦有討論青年議題，有從事青年服務多年的社工表示，本港年青人不但面對金錢貧窮，更面臨希望貧窮。他形容，港青有兩大難題，「向下紮唔到根，向上發唔到展」，難以置業，未能建立安樂窩，建議推出針對年青人的首置貸款；亦有剛畢業的大學生大嘆進退兩難，置業無望，申請公屋排隊亦難，甚為傍惶。另有青年直指充斥無力感，《預算案》亦無着墨如何扶助年青人向上流動，僅聚焦投放創科政策，「唔係個個都對創科有興趣」。

鄺俊宇認為，本港年輕人背包沉重，受本港傾斜發展所限，不少人只能空談夢想，難以一展所長，他續指，南韓以擅於軟實力見稱，本港亦曾經輝煌過，「但而家創意文化差到無倫」，港府的不友善政策，亦令不少創意、文化產業工作者難以發展。