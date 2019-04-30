劏房戶加租壓力大　團體：多逾一成、「肉隨砧板上」　促重推租管

差餉物業估價署今日(30日)公布3月租金指數報193.8點，按月升0.8%，是連跌4個月後首次反彈，反映本港住宅租金重拾升軌，而基層住戶租金負擔壓力，更是百上加斤。 現居於觀塘區劏房單位的阿海，指去年曾被業主要求加租500元，令租金佔其整體收入約三分一，坦言「負擔好大」；加上擔心業主會隨時加租，令他飽受壓力。有關注基層住屋的團體亦表示，劏房戶面對租金壓力一直有增無減，月租平均加幅達500元或以上，加幅多超越一成；加上政府對於租約缺乏監管，部分業主更拒絕提供實體租約，令不少租戶猶如「肉隨砧板上」。

阿海現時一家四樓租住觀塘區的劏房單位。（資料圖片／黃偉民攝)

劏房戶：加租難以負擔

阿海現時一家四口、包括兩個分別年約7歲及9歲的年幼子女，共居於觀塘區、一個面積約98平方呎的劏房單位。他於約兩年多前、以每月5800元租住上述的單位；惟為期兩年的租約於去年屆滿，隨即被業主要求加租。當日的情況阿海仍記憶猶新，皆因當時正值強颱風山竹襲港後的一日，「嗰時間屋仲入緊水、全家人都未驚完…佢（業主）敲門第一句唔係關心我哋，而係話要加租。」而當時業主更提出每月加租500元，加幅即接近一成；阿海坦言其家庭月入僅約1.6萬元，而當中租金已佔約三分一，坦言租金難以承擔。

他曾經考慮遷走，但礙於同區的劏房單位租金同樣高企，故最後打消念頭。業主最初未肯就加幅讓步，幸好經過一個月的商談後，對方願意調低加幅，令現時月租為約6000元。他現時已簽訂未來2年的租約，惟坦言仍然擔心業主會再加租，「佢（業主）都有一定年紀，第日佢個仔接手都唔知會點…樓下有另一個單位被人加了1000元。」

全港約有超過20萬名劏房住戶。（資料圖片／梁鵬威攝）

全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指，曾有劏房戶被加租逾一成。（資料圖片／盧翊銘攝） 全港關注劏房平台：有租戶僅得6日通知加租期 全港逾20萬的劏房戶中，阿海或尚算幸運的一個。全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指出，現時接觸於荃灣、觀塘等地區的劏房戶，平均租金升幅均達500元或以上。當中不但有人遭加租約一成，亦有住戶加租後月租高達7200元，「未聽過有街坊話租金平咗。」她續指，部分業主調整租金的通知期短，亦令租戶難以另覓住處，「（業主）試過早6日先通知加租。」

此外，她批評政府對於租約欠缺規管，令業主可隨意加入只對其有利的條款。於過往曾經接觸過劏房戶中，曾經有個案的租約未有「打釐印」，甚至有業主於續約後拒絕提供新租約，意味著租戶權益未受保障，業主可以隨時加租，「根本係肉隨砧板上。」她建議政府應重推租務管制，限制租金升幅不可超過通漲，或跟隨上一年度差估署的租金指數變幅作岀調整。她又提倡政府應保障租住權，包括對加租通知期作規限、加強對租約的監管等。

有團體指出，本港的劏房租金一直有上升趨勢。（資料圖片／梁鵬威攝）

柯創盛：政府應推租津協助受影響租戶

香港社區組織協會地區幹事張楚瑜亦指，根據早年政府的調查，當中分間房的月租中位數雖為4,500元，惟現時不少居於唐樓的街坊，其租金早已超出中位數的金額，甚至高達超過5000元。她建議，政府應為基層租戶提供租金津貼，以減輕負擔。

民建聯立法會議員柯創盛表示，住宅租金升浪再現，對正在輪候公屋的基層家庭影響最大，批評政府一直拒絕幫助這些家庭。他認為，政府應積極推動短期房屋政策，特別是推出針對基層住屋的「租務管制」及「租金津貼」，讓他們未獲編配公屋前可獲適切的協助，紓緩租金壓力。