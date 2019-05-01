【勞動節・勞損】入行40年　車衣女工慘變「彈弓指」學伸展減痛楚

57歲的李容妹垂下頭，兩隻手的指頭壓著布面，雙眼隨著衣車上的線移動——當容妹埋首車衣工作時，毫不察覺天色已逐漸轉暗。她抬起頭來，放下手上的工作時，才注意到腰肢僵直，指頭腫痛，甚至變成了「彈弓指」，意即屈曲指頭時，未能立即回彈。 即便身體因工作造成不少勞損，但四十多年來容妹仍十分享受車衣工作，惟眼見行業逐漸式微，她覺得無論自身的價值，還是行內僱主的態度均與以前大相逕庭，「以前做到病，（老細）都會走過來問下你，但現在？我們只是工具而已。」 攝影：高仲明 （此為勞動節系列六之五）

容妹17歲時到工廠當車衣女工，轉眼四十多年，親證行業由盛轉衰。

17歲入行 日做八至十小時

70年代末正時香港工業的「黃金年代」，年僅17歲的容妹因要養家就到車衣工廠工作，負責車「嘜頭」，當年仍是多勞多得的年代，容妹每日車上百多打「嘜頭」，日做八至十小時，但並不覺得疲累，「那時候上班好開心，成班女仔，加上後生，可以用勞力跟青春換取金錢。」容妹笑著說。

回想起年青時做「工廠妹」的日子，容妹均會笑得合不攏嘴。她說以往老闆會主動關心她們，而且感到對方視她們為工廠重要的資產，「因為那時刻選擇多，整棟大廈每層都是製衣廠，一有好人工就走，所以老闆都怕我們走。」容妹說。

廿年前起，她主要負責製作貨辦。雖然製作的數量不多，但每天花上長時間待在衣車前方，將設計變為成品。她攤開雙手說，「我有些手指曲了起來，不能伸直。」她回想過去多年的工作時間，每天的動作幾乎時沒甚轉變——坐直腰板，踩著衣車的腳踏，然後雙手來回走動。若然要製作多衣領的外套或恤衫，容妹雙手就要不停摺疊，量度衣領的位置，這種種工作導致她身體多處地方出現勞損，「這根本就是職業病，是多年來累積下來的，年紀一大就浮現出來。」

容妹說長年使用衣車，導致指頭、腳掌出現腫痛，但情況未算嚴重。

不時轉換工作 減輕肌肉壓力

容妹坦言，以往沒有勞損或職業病的概念，「以前工作辛苦覺得痛，會想可能是前一晚睡得不好。」一年前，她從明愛社區發展服務的活動認識勞損，並開始從工作上減少時間做重覆的動作。容妹在工場在除了製作貨辦，還有其他工作如燙衫、摺衫；以往她習慣完成一樣工作後，才進行另一項工作，如今她則嘗試不時轉換崗位，「如果件辦未想好怎樣做，就行去燙下衫，稍為走動一下，原來真的會起作用。」容妹說。

除了轉換工作崗位，容妹也適時伸展頸部及雙手。她舉例說，每次步行往洗手間的途中，均會緊握雙手，然後向上拉直，她解釋這有助拉直背部肌肉，「簡單的就是將頭部左右擰，放鬆條頸，以前我只會看著塊布工作，這個動作可以維持一整天。」

容妹平時會做以上簡單的伸展動作：

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由重要資產變成工具

投身製衣業40多年，容妹見證行業由盛轉衰，同時亦感受到管理方式的轉變。她憶起，以往有員工告病假，或身體不適，老闆均會前來問候；即使需要加班工作，對方的態度亦較為受落，「他會親自跟大家說『幫幫忙、一齊頂埋佢』，但現在的只是由上而下，只是你的上司下指令跟你說，我們就似他們的工具。」容妹說。

現時日做大約八小時，指頭不時會疼頭難忍，但容妹甚少告病假，全因她認為這台衣車是證明自身價值的地方。傾談間，她不時詳細解釋衣領、衣襟的製造方法，說得興起時更利用白紙示範，「年紀大了，轉行又不會轉到，現在的心態是做到幾多就做。」

縱然容妹的勞損未至於影響生活，但她現在多加留意自己的身體狀況，「身體是自己的，會鍚自己多一點。」她認為，車衣工作雖算不上體力勞動工作，但亦多重覆性動作，僱主應該主動鼓勵員工多做伸展動作，「以前那一輩唔識，但現在時代不同，可以做多點宣傳教育。」

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