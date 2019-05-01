【勞動節】殘疾人士飽受歧視　團體倡政府設就業配額制協助就業

多個團體共同以爭取殘疾人士就業配額制聯席名義，趁今天五一勞動節遊行至政府總部，要求政府就「殘疾人士就業配額制」立法，幫助殘疾人士就業。 有稱曾經被僱主歧視，最後不獲聘的殘疾人士表示，在面試時被僱主以「我哋份工要面對公眾，你得唔得㗎？」等言論刁難；亦有擁碩士學歷殘障人士，5年間曾見150份工仍不獲聘，他們認為有必要落實就業配額制，幫助殘疾人士就業。

約60人今（1日）遊行到政府總部，要求政府為就業配額制立法；不少遊行人士都是殘疾人士。（洪嘉徽攝）

爭取殘疾人士就業配額制聯席一行約60人，聯同四位立法會議員張超雄、范國威、鄺俊宇、梁耀忠，今天（5月1日）由金鐘遊行至政府總部，要求政府就殘疾人士就業配額制立法。多個殘疾人士就自身面試時被歧視的經歷發言。

患弱視及斜視 3年見75份工仍不獲聘

患有弱視及斜視的吳秉東，3年間面試75份工作，然而因弱視，屢次被人拒絕，更有僱主在面試時直言他能力不足；幸好最後獲政府部門聘請才能就業。

履歷表標註為輪椅人士 結果全無回音

另一殘疾人士，患小腦萎縮症、出入需要依靠輪椅的曾錦源稱，六年間寄出逾百份履歷表，但至今仍未獲聘請。他更提到，過去曾經在履歷表標註自己是輪椅人士，但一一都不獲回音；他亦試過不在履歷表上表明殘疾身份，結果雖然順利有面試機會，但仍不獲聘請。他亦曾經到勞工處求助，惟勞工處稱他只適合留家工作。他認為自己有能力外出工作，希望當局能照顧殘疾人士真正的需要。

鄧哲平稱曾經被僱主質疑「你得唔得㗎？」（洪嘉徽攝） 擁碩士學歷殘障人士 曾5年見150份工仍不獲聘 同為殘疾人士的聯席召集人鄧哲平亦有類似情況；鄧因出生時腦缺氧，導致右手右腳行動不便。擁有香港大學社工碩士學位的他曾經在5年間面試150份工作，然而卻因為殘疾的身份被僱主諸多刁難。他提到，曾經在面試時被僱主問「我哋份工要面對公眾，你得唔得㗎？」言談間已感受到僱主認為殘疾人士「做嘢有問題」，而最終仍不獲受聘；幸好最後獲朋友介紹，才在一間復康機構獲得工作機會。 鄧哲平批評，殘疾人士失業率低是假象，稱現時殘疾人士實際失業率高達四成，「好多人甚至搵工搵到唔想再搵。」他認為政府有責任改善殘疾人士就業被歧視的問題，包括設立就業配額制，或設立工作協調員，幫助殘疾人士就業。

張超雄認為，殘疾人士競爭力不及非殘疾人士，有必要循序漸進推行就業配額制。（洪嘉徽攝）

工黨張超雄發言時指，政府常說要自力更生，然而殘疾人士的競爭力不及非殘疾人士，難被市場接納，認為政府有必要改變市場秩序，向殘疾人士傾斜。他提到，就業配額制可令所有人發揮所長，建議應由政府帶頭做起，然後逐步到資助機構、外判商等等。他又提到，越南、泰國、中國等地都有採用配額制，香港亦可以嘗試採用。