【勞動節】政府擬修惡劣天氣工作守則　 市民冀八號颱風後不上班

早前立法會文件透露，政府擬修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》，建議在「極端環境」如廣泛地，區水浸；在8號颱風訊號取消後，僱員可以原地等候兩小時才啟程上班。 有工人認為，做法未有考慮到路面實際情況；亦有人指，政府反應修例，令所有行業在惡劣天氣訊號下不應上班。

職工盟今（5月1日）舉行勞動節遊行，有約一千人參與。（洪嘉徽攝）

職工盟今（5月1日）舉行勞動節遊行，有約一千人參與。不少打工仔都有參與遊行，當中包括在惡劣天氣下仍要上班的工人。

市民：惡劣天氣工作守則 講同做係兩回事

在醫管局醫院工作的李小姐表示，在慣常做法下，如果知道將會在未來幾小時內改發惡劣天氣，員工需要提早回到醫院準備。早前亦曾經因為天氣問題無人接替，導致連續工作達14小時。被問到政府的擬修訂的新措施，她直言「講同做係兩回事」，又認為措施未有考慮到路面交通情況，變相只會令僱主有藉口稱僱員偷懶缺勤。

48歲的羅小姐認為，即使措施落實，但如遇上如去年超強颱風「山竹」同樣程度的情況，交通問題、水浸問題在兩個小時內一定未能解決。（李家偉攝）

「山竹」襲港期間 有市民曾當值超過40小時

任職點心師傅16年、今年48歲的羅小姐就認為，即使措施落實，但如遇上如去年超強颱風「山竹」同樣程度的情況，交通問題、水浸問題在兩個小時內一定未能解決，「到時路又行唔到，落咗波兩個鐘又有咩用？三歲細路仔都諗到啦！」

她又提，到飲食業在惡劣天氣下仍要上班，如去年「山竹」襲港公司就曾經要求她提早上班準備，最後更因為人手不足及天氣問題，最終要在公司當值超過40小時；而兩名子女就在風雨下獨留在家，雙方只可以靠電話溝通。她直言兩天的生意額其實不大，但仍要上班的做法是不近人情。「做埋都唔夠畀人工...我唔係賣咗條命畀你（公司）嘛，我都係人，有屋企人照顧。」認為政府應修例規定，八號颱風訊號下所有行業都不應上班。