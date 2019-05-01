【勞動節】打工仔「谷到爆」逾千人維園起步　倡立法標準工時

是日為五一勞動節，多個團體發起遊行為打工仔表達訴求。職工盟亦在今天（5月1日）發起遊行，約人的遊行隊伍料下午3時由維園出發，前往政府總部。 另外，最低工資今日由原定的每小時34.5元的水平上調至37.5元，即使加幅是立法以來最高，但不少聲音都認為加幅依然不足。

職工盟主席吳敏兒解釋，打工仔工時長，人工低，加上零散和自由工作的聘用模式，形成剝削鐵三角。(洪嘉徽攝)

職工盟今日（1日）聯同多個團體發起勞動節遊行，主題為「谷到爆」；冀道出本港300多萬打工仔心聲。訴求包括立法標準工時、集體談判權、修訂職安條例、將生活工資水平引入政府外判制度、擴展勞工法以保障零散工等等。截至下午兩時，已有近千人參加集會，準備在維園出發。

職工盟主席吳敏兒解釋，打工仔工時長，人工低，加上零散和自由工作的聘用模式，形成剝削鐵三角，情況又一年比一年差，故打工仔累積的戾氣「谷到爆」。

她認為，上街要讓政府知道不要再逃避標準工時立法，又以羅致光過去的言論，批評最低工資兩年才檢討一次：「羅致光局長都識得講，做學者發現60蚊先夠，唔知點解一個人幾年後咗官後，無端端可以認為37.5元就夠洗，兜咁大個圈局長都知道物價，60蚊先支持得到打工仔生活，換句話說，兩年先檢討一次，追唔上物價升幅。」

她又提出，不要忽視長工時帶來的精神和健康影響，最受影響的清潔、保安、司機等職業。

張先生指，近年本港大型建基工程相繼展開落成，但背後換來工人血汗與性命。(胡家欣攝)

地盤工「搵命搏」期望僱主做好職安措拖

遊行人士當中包括，從事紮鐵有三年的張先生。近年本港大型建基工程相繼展開落成，但背後是以工人血汗與性命換來，張先生指，曾有同行參與港珠澳大橋工程，惟地盤監工不善，鋼筋鐵枝頂未有安裝圓蓋，紥鐵時誤插臉部，幸未有生命危險，但接受治療後需要停工休養一個月。

他指，不太知道對方獲賠償的金額，但停工期間獲得每日200至300元工傷津貼。他認為，地盤工作「搵命搏」，期望僱主可以做好職安措拖，保障員工安全。

香港郵政局員工會主席葉錦富表示，現時郵政局清潔工及保安職位為外判，薪酬不支付膳食時間，認為做法不公道。(胡家欣攝)

郵政局員工會：薪酬不支付膳食時間做法不公道

香港郵政局員工會主席葉錦富表示，現時郵政局清潔工及保安職位為外判，每日上班8小時至12小時，但薪酬不支付膳食時間，認為做法不公道，「員工都需要休息，如果人工唔包飯鐘，係食自己！」他認為，政府作為領頭僱主，應改善外判員工待遇，在聘用合約條款訂立有薪「飯鐘」，以保障基層前線外判員工。

裝扮成麥當勞叔叔的飲食及酒店業職工總會何幹事表示，裝束是模仿在快餐店工作的工友，形容工作是「笑中帶淚」。(李家偉攝)

快餐店工友 工作笑中有淚

裝扮成麥當勞叔叔的飲食及酒店業職工總會何幹事表示，裝束是模仿在快餐店工作的工友，即使在最低工資上調後，薪金水平仍只有略高於最低工資的每小時38元至40元，形容工作是「笑中帶淚」。

他又提到，有快餐店的外送員更是以自僱合約聘請，無任何保障；認為政府應牽頭將生活工資水平時薪55元引入外判工制度，令商界日後仿效。

保安員林先生慨嘆，最低工資升至37.5元，惟實際加薪只有數百元。(洪嘉徽攝)

最低工資升至37.5元 保安員：實際加薪只有數百元

因最低工資水平上調而獲「加薪」的還包括60歲保安員、每天工作8小時的林先生。林先生由上個最低工資水平34.5元獲加薪至37.5元，但他直言實際加薪只有數百元，直言現時的工資水平仍太低，「賺埋都唔夠食」。他又提到，現時工時長且僅有12天年假，坦言無家庭生活。他希望政府可以盡早統一假期至17天，讓所有工人都可享受天倫之樂。