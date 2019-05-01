【海外醫生】病人組織撐海外專科醫生做夠三年　通過執業試可註冊

醫務委員會有關放寬海外專科醫生實習安排，繼醫學界提交「第五方案」後，病人組織代表今晚（1日）開會，各組織交流對議題的意見。早前聲稱或提交「第六方案」的醫委會業外委員林志釉，與其餘兩名同由病人組織選出的委員陳永佳、梅卓能均有參與會議。 病人組織代表彭鴻昌會後表示，病人組織支持方案一，即海外專科醫生通過執業試，並至少在有關醫療機構工作至少三年，便可取得註冊資格，不需再做半年實習。三人不會再提出任何新方案，以免分薄票源。

病人組織代表今晚（1日）開會，各組織交流對議題的意見。（余俊亮攝）

截至4月29日，五大方案綑綁年期如圖。（香港01製圖）

方案一指定工作期不限於試後

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌會後指，出席團體支持方案一，同時不提出任何新方案。病人組織認為，方案一已包括於公共醫療機構工作三年的綑綁期，若任何有試後綑綁期的方案，只會延長整體的綑綁期，影響海外醫生來港及留港的意欲。同時，若在策略上再在方案一和方案五以外再提出新方案，只會分薄票源，不利選出合符病人組織共識的方案。

病人組織代表林志釉曾提出綑綁18個月方案

醫委會病人組織代表之一的林志釉日前曾建議，要求海外專科醫生至少在港工作3年，通過執業試後仍需工作18個月，惟期間僅需3個月時間做臨床工作；而臨床工作的定義，他認為可以較醫學會方案更廣泛，可涵蓋直接或間接為病人提供治療（例如病理科及放射科等亦計算在內）、大學醫學院的教學工作、以及其他由醫委會認可的相關工作性質。

經開會後，病人組識認為醫生的臨床經驗難以定義，而且非直接接觸病人的醫療職務，如醫學研究、鑒定評估等亦同樣重要，故不宜單以臨床經驗作評核準則；有限度註册醫生本身已在海外有執業資格，相信其臨床經驗已有認可水平。

截止提交方案大限是明天

截至4月29日，連同醫學會提交的「第五方案」，共有五個豁免海外專科醫生考畢執業試後實習的方案，由於下次醫委會會議日期是本月8日（下周三），按條例規定新方案需於會議前五個工作天呈交至醫委會，意味「第六方案」必須於明天（5月2日）之內提交。