【報稅2019】稅務局今起派綠信封　去年度稅收達3,414億元創新高

稅務局今日（2日）向納稅人發出268萬份個別人士報稅表，市民須於一個月內，即6月3日或之前遞交報稅表；市民在投寄郵件時記得支付足額郵資，以確保稅務文件能妥善寄到稅務局。如使用電子報稅，則限期可延長一個月。 稅務局並公布2018/19年度財政年度的稅收臨時數字，達3,414億元。

（左至右）稅務局副局長（執行事務）譚大鵬、稅務局局長黃權輝、稅務局副局長（技術事宜）趙國傑。（盧翊銘攝）

據稅務局統計2018/19年度稅收臨時數字，整體稅收達3,414億元，較2017/18年度增加4%。而多項稅項，包括薪俸稅、印花稅、物業稅分別達億約601億元、800億元及36億元。利得稅收入則較2017/18年度上升20%，達1,666億元，依然是佔整體稅收最多。

稅務局局長黃權輝。（盧翊銘攝）

退稅上限減1萬 多項免稅額提高

打工仔收到「綠色炸彈」後，要了解清楚，2018-19課稅年度，薪俸稅和個人入息課稅獲寬減75%，但上限由3萬元減至2萬元，並加高及拉闊稅階、調整邊際稅率，增加子女基本及額外免稅額、供養父母或祖父母的免稅額、及傷殘人士免稅額。

稅務局向納稅人發個別人士報稅表，市民須準時提交。（盧翊銘攝）

免稅額、扣除及稅率表